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Строящийся детсад в Химках на 320 мест откроют в следующем году

19 июля 2023, 17:59

Фото: администрация г. о. Химки

Новое здание детского сада на 320 мест на Юбилейном проспекте в Химках планируют ввести в эксплуатацию в следующем году, сообщили в пресс-службе городского округа. Сейчас подрядчик приступил к устройству котлована.
Учреждение начали возводить в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в начале года. Проект предусматривает строительство трёхэтажного здания площадью более 4,8 тыс кв м. В дошкольном учреждении откроют младшие, средние и старшие группы для детей от 1,5 до 7 лет. У каждой группы будут свои игровая комната, спальня, раздевалка, буфет и туалет.

В здании обустроят физкультурный и музыкальный залы, помещения для занятий с детьми, медицинский блок. На прилегающей территории появятся игровые площадки с навесами и спортплощадка.


Как отметил глава городского округа Дмитрий Волошин, число молодых семей с детьми в Химках выросло. Поэтому администрация уделяет особое внимание ремонту и строительству детсадов и школ.
«За 10 лет Подмосковье вышло в лидеры среди регионов страны по многим показателям. Построены сотни социальных объектов. В Химках открыты новые школы, детские сады, поликлиники, спорткомплексы, благоустроены парки и дворы. Жители чувствуют качественные перемены во всех сферах», – сказал Волошин.
Как отметили в администрации, всего за 10 лет под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в Химках построили 15 новых школ, 37 садов, открыли девять палисадиков.

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#Московская область
#Подмосковье
#Химки
#детский сад
#строительство
#Дмитрий Волошин
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По номеру «112» можно получить психологическую помощь круглосуточно
19 июля 2023, 18:06

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

В Системе-112 Московской области психологи работают со дня ее образования. За это время ими принято и обработано уже более 36 тысяч вызовов.

В 2023 году психологи, работающие на линии службы экстренной помощи, оказали психологическую помощь жителям Подмосковья порядка 1,5 тысяч раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Главной задачей операторов-психологов является оказание помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию до приезда оперативных служб.

Психологи остаются на связи с заявителем и помогают успокоиться и предпринять необходимые действия. Недавно на номер «112» поступил звонок от девушки, заблудившейся в лесу. Она находилась в состоянии паники, так как несколько часов не могла выйти из леса. Прийти в себя в этой ситуации ей помог оператор-психолог. Специалист успокоил заявительницу и заверил, что помощь уже в пути.

Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети.

Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

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В службу спасения поступило порядка 100 вызовов о происшествиях на воде.

Порядка 2,5 млн вызовов, требующих быстрого реагирования, поступило на номер «112» от жителей Подмосковья.

Звонок на номер «112» помог спасти инвалида из горящего дома.
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#служба экстренного реагирования
#психологическая помощь
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Эколог Шингаркин рассказал о состоянии Москвы-реки
19 июля 2023, 18:02

Фото: IStock/yulenochekk

Каждый год 19 июля в столице и Московской области отмечают праздник главной водной достопримечательности — День Москвы-реки. В 2023 году он приходится на среду. В честь этого «Радио 1» пообщалось с экологом, депутатом Госдумы VI созыва, учредителем общественного экологического фонда «Гражданин» Максимом Шингаркиным.
По словам специалиста, за последние годы состояние Москвы-реки стало на порядок лучше. Очистные сооружения, которые власти столицы и региона устанавливают у водной магистрали, не позволяют «запустить» реку.
«Если мы с вами начнём анализировать состояние реки Пехорки, то увидим, что до Люберецких очистных сооружений она идёт гораздо более грязная, чем ниже. Это происходит за счёт того, что там сбрасывается чистая вода, она разбавляет грязную Пехорку», — отметил Максим Шингаркин.
Также в регионе ведётся работа с автомойками и автосервисами, которые ещё несколько лет назад сбрасывали всю грязную воду в ливневой коллектор.
«Сейчас вы не найдёте ни одной официально работающей автомойки, которая не имела бы локальных очистных сооружений. У нас вообще существует целый комплекс мероприятий, связанных с отработкой функций ливневой канализации. Причём применение противогололёдного материала зимой ситуацию никак не портит. Если взять показания по Москве-реке в ранний паводковый период, мы увидим, что есть небольшие отклонения, но существенных нормативных отклонений нет», — заключил собеседник.
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#река
#Москва
#экология
#Максим Шингаркин
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Чернышенко исключил отказ от Fan ID в футболе
19 июля 2023, 17:58

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что карту болельщика не планируется отменять в футболе.
По его словам, причин для отказа от Fan ID нет. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами.

Карта болельщика была введена для того, чтобы обеспечить безопасность болельщиков на матчах. Он отметил, что инциденты во время игры или после нее, практически исключены в настоящее время. Чернышенко сообщил, что статистика показывает хорошие результаты и оснований для того, чтобы отменить подобное правило - нет. 

«Не планируется. Причин для этого мы не видим», - заключил вице-премьер. 
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#Чернышенко
#Россия
#футбол
#Fan ID
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В Подмосковье в реестр социальных предприятий внесли 940 организаций
19 июля 2023, 17:55

Фото: пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей

940 индивидуальных предпринимателей и организаций признаны социальными предприятиями по результатам заседания Межведомственной комиссии.

Из общего количества признанных компаний, 275 — подавали заявки впервые за свою работу, а 665 компаний подали повторные заявки и подтвердили свой статус социального предприятия. 

С начала текущего года обработали 1015 заявок от субъектов малого и среднего бизнеса Подмосковья, в 75 случаях были получены отказы. 

«Московская область продолжает занимать лидирующие позиции по количеству компаний, работающих в социальной сфере. Для комплексного развития социального предпринимательства в регионе предусмотрены различные меры поддержки: субсидии, гранты, льготные кредиты, специальные образовательные программы, а также меры имущественного характера. Например, аренда государственного или муниципального имущества на льготных условиях», — рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнёв. 

Узнать подробности об условиях включения в Реестр социальных предприятий Московской области можно на региональном Инвестиционном портале.

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#Права человека
#права предпринимателей
#Уполномоченный
#Владимир Головнев
#бизнес
#защита прав
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Глава Сбербанка Греф выразил надежду, что ИИ займет этот пост не при его жизни
19 июля 2023, 17:42

Фото: сайт Кремля

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что искусственный интеллект не заменит его на посту главы Сбербанка, однако считает, что все к этому идет.
В ходе проведения заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей», президент России Владимир Путин задал вопрос главе Сбербанка Грефу, не опасается ли он того, что его должность со временем может занять искусственный интеллект.

На вопрос российского лидера, руководитель кредитной организации ответил, что все к этому идет, однако он надеется, что произойдет подобное не при его жизни. 

Также, в рамках заседания, глава государства отметил, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться.

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#Греф
#Путин
#искусственный интеллект
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В Подмосковье до конца года установят около 200 новых светофоров
19 июля 2023, 17:31

Фото: Минтранс МО

На дорогах Подмосковья с начала года установили более 70 новых светофоров сообщает. Тем самым выполнена почти треть плана, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Светофоры типа Т-1 обустраивают на перекрёстках для направления автомобильных потоков и на нерегулируемых переходах, а типа Т-7 с индикацией жёлтого цвета – на нерегулируемых переходах в черте населённых пунктов у мест социального притяжения для привлечения внимания водителей.
«В этом году мы продолжаем устанавливать новые светофорные объекты на региональной дорожной сети, чтобы упорядочить движение транспорта и повысить безопасность движения. Установили более 20 светофоров типа Т-1 и порядка 50 светофоров типа Т-7. За год планируем обустроить около 200 светофорных объектов», – пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В частности, новые светофоры появились в Раменском, Серпухове, Фрязине, Солнечногорске. Адресный перечень установки новых объектов на региональных дорогах составили по показателям трафика и аварийности.

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#Алексей Гержик
#Минтранс МО
#светофоры
#транспорт
#дороги
#Московская область
#Подмосковье
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Елене Блиновской грозит еще одно уголовное дело из-за ее марафонов
19 июля 2023, 17:27

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Елену Блиновскую проверяют на мошенничество из-за марафонов блогерши, об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
Марафоны и вебинары Блиновской проверяют эксперты. Задача специалистов состоит в том, чтобы установить есть ли в информационных продуктах блогера какая-то ценная информация. В том случае, если сведения, которые содержатся в ее марафонах не будут представлять ценности, материалы будут направлены на судебно-экономическую экспертизу. 

По статье «Мошенничество в особо крупном размере», блогеру может грозить до десяти лет реального тюремного срока.

В настоящее время Блиновская находится под домашним арестом по предыдущему решению суда. 

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#Блиновская
#марафоны
#суд
#уголовное дело
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Пострадавшую от взрыва на Крымском мосту 14-летнюю Ангелину Кулик доставят в Москву
19 июля 2023, 17:27

Фото: istockphoto/BigNazik

Ангелину Кулик, которая пострадала во время взрыва на Крымском мосту, отправили из Краснодара в Воронеж. Там 14-летнюю девочку встретят сотрудники медицины катастроф и перевезут в Москву.
После теракта Ангелина долгое время находилась в шоковом состоянии. Она не могла вспомнить имена родителей, сообщает телеграм-канал SHOT. Также она не понимала, что родители погибли, хотя во время взрыва застряла в лобовом стекле автомобиля рядом с их телами. Врачи извлекли из тела девочки десятки стеклянных осколков.

Ангелина до сих пор не знает, что ее родители погибли. Прощание и похороны пройдут без нее. Медики опасаются, что дополнительный стресс может отрицательно сказаться на психике ребенка и помешает нормальному восстановлению детского организма. Однако накануне издание «МК» сообщило, что ей все-таки рассказали о смерти родителей. Тетя собирается удочерить девочку.

У ребенка диагностированы множественные переломы, порезы и ушибы. Состояние девочки врачам удалось стабилизировать, но оно остается тяжелым. Теперь Ангелине предстоит долгое лечение в московской клинике.

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#врачи
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Путин: Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться
19 июля 2023, 17:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что компьютерные игры должны воспитывать в людях общечеловеческие ценности, а не взращивать квасной патриотизм.
Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с участниками АНО «Россия - страна возможностей».

По словам Путина, производство компьютерных игр - это бизнес, который приносит миллиарды, однако, прибыль не должна стоять на первом месте. Президент отметил, что самое важное в производстве видеоигр, это образование и искусство. Путин выразил убеждение в том, что игры должны развивать человека и помогать ему найти себя, а также прививать общечеловеческие ценности. Он также добавил, что компьютерные игры не должны взращивать квасной патриотизм. 

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#Путин
#Россия
#игры
#компьютер
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