Строящийся детсад в Химках на 320 мест откроют в следующем году

Фото: администрация г. о. Химки
В здании обустроят физкультурный и музыкальный залы, помещения для занятий с детьми, медицинский блок. На прилегающей территории появятся игровые площадки с навесами и спортплощадка.
«За 10 лет Подмосковье вышло в лидеры среди регионов страны по многим показателям. Построены сотни социальных объектов. В Химках открыты новые школы, детские сады, поликлиники, спорткомплексы, благоустроены парки и дворы. Жители чувствуют качественные перемены во всех сферах», – сказал Волошин.Как отметили в администрации, всего за 10 лет под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в Химках построили 15 новых школ, 37 садов, открыли девять палисадиков.
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