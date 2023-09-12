Структура правительства Московской области будет обновлена.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«В четверг мы подготовим после вступления в должность новую структуру правительства Московской области. Я лично буду в Московской областной Думе, чтобы представить», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Андрей Воробьёв также отметил, что нет ничего дороже, чем доверие жителей, для которых работаешь и отметил важность команды в достижении результата.
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