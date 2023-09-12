Радио1
Главная / Новости / Общество/ Структура правительства Московской области будет обновлена

Структура правительства Московской области будет обновлена

12 сентября 2023, 13:30
Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«В четверг мы подготовим после вступления в должность новую структуру правительства Московской области. Я лично буду в Московской областной Думе, чтобы представить», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Андрей Воробьёв также отметил, что нет ничего дороже, чем доверие жителей, для которых работаешь и отметил важность команды в достижении результата.

Читайте также:

Андрей Воробьёв отметил поддержку президента России в реализации важных подмосковных проектов.

Глава Подмосковья Воробьёв отметил, что нет ничего важнее доверия жителей.

Воробьёв поблагодарил жителей за высокую явку на выборах.
#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#вкс
Читайте нас в
Воробьёв отметил, что транспорт является одним из приоритетных направлений работы правительства
12 сентября 2023, 13:43

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул важность обеспечения транспортной культуры в регионе на высочайшем уровне. Правительство региона считает это направление одним из приоритетных.
На сегодняшний день на территории Московской области запрос на общественный транспорт очень высокий.  
«Мы практически избавились от наличных платежей, но есть нюансы. Ваша задача обеспечить транспортное обслуживание, культуру на другом, более высоком уровне», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Читайте также:

Структура правительства Московской области будет обновлена.

У двух станций МЦД-4 в Подмосковье устроили перехватывающие парковки.

В Подмосковье с учётом запуска МЦД-3 и МЦД-4 изменят транспортные маршруты.
#подмосковье
#губернатор
#транспорт
#мцд
#маршруты
#парковки
#общественный транспорт
#андрей воробьёв
#московская область
#вкс
Читайте нас в
Андрей Воробьёв отметил поддержку президента России в реализации важных подмосковных проектов
12 сентября 2023, 13:01

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что поддержка президента России Владимира Путина важна в реализации крупных проектов на территории региона.
Правительство Подмосковья тесно сотрудничает с правительством страны в реализации крупных проектов. 
«Хочу особо подчеркнуть поддержку президента. Все мы стали свидетелями масштабных проектов, которые были открыты накануне. Они дальше продолжаются, эти проекты», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Воробьёв напомнил обращённую к нему стратегически важную фразу Владимира Путина: «Единственное, для чего ты идёшь работать в Подмосковье, это служить людям». Глава региона отметил, что помнит это наставление и всегда им руководствуется.

Губернатор поблагодарил президента за поддержку масштабных подмосковных проектов.

Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Подмосковья. По данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.

Читайте также:

Воробьёв поблагодарил жителей за высокую явку на выборах.

Андрей Воробьёв отметил, что нет ничего важнее доверия жителей.

Социолог Дискин объяснил рекордные результаты губернаторских выборов в Подмосковье.
#подмосковье
#выборы
#губернатор
#правительство
#голосование
#страны
#проекты
#андрей воробьёв
#вкс
Читайте нас в
Владимир Путин сделал заявление о новой мобилизации в России
Владимир Путин ответил на вопросы о мобилизации в России
12 сентября 2023, 12:43

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

В ходе пленарной сессии ВЭФ президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы о возможности новой волны мобилизации в России.
Глава государства напомнил, что во время частичной мобилизации в РФ призвали 300 тысяч человек. Сейчас ежедневно в военкоматы приходят одна-полторы тысячи человек, и за последние полгода добровольно в зону СВО по контракту отправились 270 тысяч человек. 

«Люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте», — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что граждане сознательно хотят идти на военную службу, понимая, что все равно окажутся на линии фронта. Глава страны объяснил это желанием военнослужащих защищать интересы родной страны, не боясь получить ранение или погибнуть. 

Также президент обратил внимание на то, что Украина проводит насильственную мобилизацию.

Читайте также: 

На Украине заявили о старте мобилизации женщин

Небензя: повальную мобилизацию на Украине называют «могилизацией»

В Сети распространяется фейковый указ Шойгу о новой мобилизации

#владимир путин
#президент
#сво
#рф
#мобилизация
Читайте нас в
Мизулина подтвердила бегство Милохина из России
12 сентября 2023, 12:37

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Блогер Даня Милохин накануне покинул Россию. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
По ее словам, блогер вылетел в Дубай в 23:18 мск из аэропорта Внуково.  

«Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем», - уточнила Мизулина. 

Напомним, накануне СМИ писали, что Милохина могут призвать на службу. Кроме того, отмечалось, что информацию о потенциальном призывнике уже передали в Минобороны. В личном деле Милохина нет оснований для отсрочки.

Читайте также: 

СМИ пишут, что Милохин сбежал из России

Мизулина посоветовала Минобороны призвать Даню Милохина в ВС РФ

Блогер Даня Милохин пожалел об отъезде из России
#внуково
#сми
#блогер
#минобороны
Читайте нас в
Андрей Воробьёв отметил, что нет ничего важнее доверия жителей
12 сентября 2023, 12:34

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что ничего дороже, чем доверие жителей, для которых работаешь, в правительственной сфере не может быть.
«Большая территория, развивающийся регион. Мы часто об это говорим, видим, каждый в своем муниципалитете, в своих городах. Выборы – это всегда очень ответственный и сложный, важный этап в жизни и страны, и региона, и муниципалитета. Мы с вами претендуем на то, что активно осуществляем обратную связь, встречи, различные обращения, комментарии – все то, что технологичный мир сегодня предоставляет является очень важным элементом нашей работы», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Глава региона отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах — это и портал «Добродел», и личные встречи, и телефонные разговоры.

По данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал на выборах губернатора 83,68% голосов.

Читайте также:

Воробьёв обсудил дальнейшую работу с кандидатами в губернаторы на выборах.

В Подмосковье зарегистрирована рекордная явка на выборах.

Воробьёв поблагодарил жителей за высокую явку на выборах.
#подмосковье
#губернатор
#губернаторы
#андрей воробьёв
#московская область
#вкс
Читайте нас в
СМИ пишут, что Милохин сбежал из России
Mash: Милохин экстренно сбежал в Дубай
12 сентября 2023, 12:31

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Блогер Даня Милохин экстренно сбежал в Дубай. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
Напомним, накануне этот канал опубликовал информацию о том, что его могут призвать на службу. Уже в 23:18 он прошел паспортный контроль во Внуково и вылетел в Эмираты рейсом в 0:50 экономклассом.  Также уточняется, что информацию о потенциальном призывнике уже передали в Минобороны. В личном деле Милохина нет оснований для отсрочки. 
 
В итоге, блогер решил купить билет, собрать вещи и покинуть страну. Также издание пишет, что на паспортном контроле он заметно нервничал, но уже к часу ночи летел в сторону ОАЭ.

Читайте также:

Тиктокера Милохина призовут на срочную службу осенью 2023 года

Мизулина посоветовала Минобороны призвать Даню Милохина в ВС РФ

Ветеран «Альфы» обвинил Милохина в превращении молодежи в агентов СБУ
#билет
#внуково
#блогер
#минобороны
Читайте нас в
Выдающиеся спортсменка Ирина Роднина празднует свой день рождения
12 сентября 2023, 12:26

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Выдающаяся советская фигуристка, которая ни разу не проиграла в международных соревнованиях, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель, депутат Государственной Думы, член Совета при Президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту Ирина Роднина 12 сентября празднует свой день рождения.
Ирина Роднина родилась 12 сентября 1949 года в Москве. Она отдала спорту высших достижений 36 лет своей жизни, популяризируя и прославляя российскую школу фигурного катания во всем мире. После окончания спортивной карьеры занялась тренерской и преподавательской работой, а также активной общественной деятельностью.

По инициативе Ирины Родниной ведётся активная работа по социальным проектам: обучение фигурному катанию детей из детских домов и работа с людьми пожилого возраста, проводятся обучающие семинары по синхронному катанию на коньках, одиночному катанию, танцам на льду и другое.  

Роднина награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного знамени, орденом Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Также, Роднина является заслуженным мастером спорта СССР.

Постановлением Губернатора Московской области Ирине Родниной присвоено почётное звание «Почётный гражданин Московской области».

Читайте также:

Роднина усомнилась в возвращение олимпийской чемпионки Щербаковой в Большой спорт.

В Кремле оценили возможность участия россиян в Олимпийских играх-2024.

Стартовала регистрация на соревнования по плаванию «Волна здоровья» среди любителей.
#спорт
#работа
#регистрация
#соревнования
#ссср
#обучение
#ирина роднина
Читайте нас в
Воробьёв поблагодарил жителей за высокую явку на выборах
12 сентября 2023, 12:08

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил важность команды в достижении результата и поблагодарил глав округов и всех, кто на местах и выполняет эффективно свою работу.
«Я хочу поблагодарить жителей. Мы получили высокий результат на очень высокой явке. Если декларируешь, что команда это — сила, то так оно и происходит. Там где есть качественное общение, там есть и результат. Человек голосует не тогда, когда ты решил за него все проблемы, а тогда, когда он понимает, что те вопросы, которые стоят, будут решены. Ещё раз слова благодарности жителям и тем, кто на местах», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Глава региона отметил, что представители его команды стараются регулярно встречаться с жителями и держать с ними связь в разных форматах — это и портал «Добродел», и личные встречи, и телефонные разговоры. Это помогает узнать, чего хочет житель.

Губернатор региона также поблагодарил президента России за поддержку масштабных подмосковных проектов.

Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. По данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв набрал 83,68% голосов.

Читайте также:

Подмосковный омбудсмен Фаевская: выборы прошли без нарушения гражданских прав.

Воробьёв обсудил дальнейшую работу с кандидатами в губернаторы на выборах.

В Подмосковье зарегистрирована рекордная явка на выборах.
#подмосковье
#выборы
#губернатор
#добродел
#голосование
#портал
#человек
#нарушения
#губернаторы
#явка
#андрей воробьёв
#вкс
Читайте нас в
Лётчик Краснопёров рассказал, кто ответит за посадку самолёта в поле
Лётчик Краснопёров рассказал, кто ответит за отказ гидравлики в А320
12 сентября 2023, 11:55

Фото: IStock/frentusha

Самолет А320 «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области. На борту никто не пострадал. Причиной произошедшего могли стать проблемы с гидравликой. СК возбудил уголовное дело. Лётчик-инструктор первого класса, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров рассказал «Радио 1», кто ответит за произошедшее.
По словам лётчика, полный отказ гидравлики может привести к полной потере контроля над самолётом. Чтобы таких ситуаций не происходило, каждое судно перед полётом проверяют сразу несколько специалистов. Краснопёров отметил, что теперь следователи будут проверять всех, кто отвечал за работоспособность системы.  
«Под раздачу попадут все, кто готовил самолёт к полёту, кто подписывал журнал. Специалисты будут разбираться, в чём причина: либо кто-то что-то не закрутил, либо где-то произошёл отрыв трубы, гидравлики. Если бы проблему смогли определить на земле, самолёт не выпустили бы в полёт с такой неисправностью. Но бывает такое, что со временем появляется трещина в металле, из-за этого происходит разгерметизация системы. Возможно, это стало причиной», — сказал Краснопёров.
Эксперт отметил, что посадить судно в таких условиях – сложная задача. По его мнению, лётчиков могут представить к награде.

Напомним, самолёт А320 «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Сочи-Омск, совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. 

Читайте также: 

Пассажирам аварийно севшего самолета выплатят по сто тысяч рублей

На пленарном заседании ВЭФ поаплодировали летчикам, посадившим самолет в поле

Скуратов: Аварийно севший под Новосибирском самолет восстановят
#самолет
#следователи
#лётчик
Читайте нас в
Достижения.рф