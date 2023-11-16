Студент Физтех‑колледжа стал призёром международного чемпионата

Фото: г. о. Долгопрудный
Третьекурсник Физтех-колледжа Никита Руднев завоевал диплом третьей степени международного чемпионата BRICS Skills Competition 2023. Он стал первым студентом этого учебного заведения, принявшим участие в соревнованиях международного уровня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Чемпионат был организован Китайской Народной Республикой. Никита участвовал в них дистанционно и отличился в компетенции «Машинное обучение и большие данные». Это одна из самых актуальных и востребованных компетенций не только в IT, но и во многих отраслях экономики. Соперниками долгопрудненского студента были учащиеся из разных стран-членов БРИКС.
В рамках чемпионата профессионального мастерства особое внимание уделяется развитию и продвижению новейших технологий и высокотехнологичного образования. Участники должны были продемонстрировать глубокие знания и практический опыт в своей области.
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«В последнее время я пробую себя в различных конкурсах. Поначалу всё было сложно: множество команд и технологий, которые нужно понять и применить за короткое время. Были проблемы и ошибки, поэтому не считаю, что выступил в полную силу, но участвовать мне понравилось. А на следующий год попробую побороться за победу», – поделился впечатлениями Никита.
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Лора Луганская