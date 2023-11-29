Студент из Жуковского стал добровольцем на форуме-выставке «Россия»

Студент-волонтёр Авиационного техникума им. В. А. Казакова, Тимофей Салтаев стал добровольцем на форуме-выставке «Россия». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский со ссылкой на пресс-службу министерства образования Московской области.