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Студент из Зимбабве рассказал, чем его удивили жители Санкт-Петербурга

28 июля 2023, 20:06

Фото: istockphoto/David Schaffer

Гость саммита Россия - Африка Чифамба Валлаке Мунярадзи Тондерай из Зимбабве, студент медицинского института в Нижнем Новгороде, рассказал, чем его поразили жители Северной столицы.

В беседе с корреспондентом РИА Новости молодой африканец сообщил, что он во второй раз приезжает в Санкт-Петербург. Больше всего его поразила в местных жителях их приветливость и вежливость. Чифамба отметил, что это вовсе не означает, что в других городах люди какие-то злые или нехорошие. Просто они выглядят вечно занятыми и куда-то спешащими, поделился впечатлениями африканский студент. Бывает даже немного страшновато подойти к ним и спросить, например, дорогу или ближайший ресторан.

В Санкт-Петербурге Чифамбу поразило то, что человек, у которого они с друзьями спросили дорогу, не только рассказал им, как быстрее и удобнее пройти к нужному месту, но и предлагал пойти вместе с ними, чтобы гости не заблудились в незнакомом городе. Также по наблюдениям молодого человека петербуржцы улыбаются значительно чаще, чем жители других российских мегаполисов.

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#петербург
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Постановка на воинский учет теперь может проводиться без присутствия призывника
Правительством утверждён новый порядок формирования и направления повесток
28 июля 2023, 20:23

Фото: iStock/scaliger

Правительство утвердило изменения о призыве на военную службу, представленные Минобороны РФ. Теперь постановление на воинский учет и снятие с него можно осуществить без личного присутствия призывника в связи с цифровизацией. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Они предусматривают использование военкоматами информационных ресурсов для ведения электронных личных дел призывников, а также определяют новый порядок направления повесток в связи с цифровизацией воинского учета», - говорится в сообщении.
 
Таким образом, постановку на воинский учёт и снятие с него теперь может проводиться без личного присутствия призывника. При этом передавать повестки будут не только лично, но и заказным письмом и в электронной форме. Кроме того, будет создан электронный реестр повесток с личными кабинетами граждан.

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#призывник
#минобороны рф
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Две чувашские школьницы задержаны по подозрению в мошенничестве
28 июля 2023, 19:44

Фото: istockphoto/blinow61

Правоохранители Чувашии задержали двух 15-летних школьниц. По данным республиканского управления МВД, они принимали участие в мошеннической схеме с мнимым ДТП с участием родственников граждан.
Как выяснили полицейские, ученицы одной из школ Новочебоксарска выполняли курьерские функции в пяти зафиксированных эпизодах мошенничества. Их личности смогли установить сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, изучая записи камер видеонаблюдения по маршруту передвижения подозреваемых, передает ТАСС.

По данным полиции, 20 июля неизвестные позвонили от имени сотрудников ГИБДД 85-летней жительнице Новочебоксарска и убедили пенсионерку, что по вине ее родственницы произошло ДТП, и необходимо передать деньги пострадавшим, чтобы  замять дело. Пожилая женщина передала юным курьерам все свои сбережения в сумме 260 тысяч рублей. В последующие дни мошенники подобным образом обманули еще троих жителей Новочебоксарска преклонного возраста и одну немолодую женщину из Чебоксар, причинив им ущерб на общую сумму более миллиона рублей.

Следователями возбуждены  уголовные дела по факту пяти эпизодов мошенничества.

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Реки Клязьму и Воронок обследовали после обращений жителей Щёлкова
28 июля 2023, 19:43

Фото: МинЖКХ МО

Сотрудники администрации городского округа Щёлково по просьбе жителей обследовали берега рек Клязьма и Воронок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В ходе визуального обследования слива канализационных вод установлено не было. Характерный запах отсутствовал, вода была прозрачной. 
 
Также проведены обследования канализационной насосной станции «Соколовская» и прилегающей территории. Факта слива с этой станции на момент обследований не установлено. Обследование проводилось ежедневно с 21 по 27 июля. Сбоев в работе станции, а также сброса сточных вод не выявлено», – отметили в Министерстве. 
 
Специалисты также исследовали пробы природной воды в реке Клязьма и ручье Воронок. Согласно протоколам, состав поверхностной воды – в пределах нормы.
 
Была проведена очистка реки Воронок и заводи реки Клязьма от посторонних предметов и водной растительности.

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#московская область
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«Царьград»: Дети мигрантов совершают преступления в отношении россиян
28 июля 2023, 19:31

Фото: iStock/andreonegin

Дети мигрантов считают допустимым вести преступную деятельность по отношению к россиянам. Об этом в своём расследовании сообщает «Царьград».
Уровень преступности в Москве и других городах России активно растёт из-за детей мигрантов. Старшее поколение ещё как-то понимает, что они здесь гости и нужно следовать правилам и традициям территории, а вот их дети этого не осознают и ведут себя так, как привыкли на родине.

Московский район Гольяново уже много лет имеет дурную славу. Даже американская газета The Huffington Post назвала его самым опасным, сравнив с цыганским кварталом в болгарском Пловдиве и колумбийской Боготой.

И это всё из-за преступности мигрантов. Недавно произошёл громкий случай. Вооружённая банда мигрантов, в которой были и несовершеннолетние, угрожала местным. Сообщается, что у одного студента даже украли автомобиль. Ими заинтересовались в полиции, расследуется уголовное дело.

Но не всегда всё заканчивается так. Например, в Твери дети мигрантов терроризируют местных школьников-ровесников. Лишь благодаря вмешательству СМИ удалось привлечь к проблеме полицию.

Также «Царьград» уточняет, что подобная ситуация уже была во Франции 30-50 лет назад. Если сейчас не решить миграционную проблему, могут возникнуть ещё более серьёзные трудности.

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#дети
#проверки
#уголовное мигранты
#преступность
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В селе Красный Путь начали сносить аварийное здание психбольницы
28 июля 2023, 19:25

Фото: Минимущество МО

В селе Красный Путь городского округа Домодедово начали сносить бывшее административное здание психиатрической больницы №19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«Административный корпус на улице Гвардейской был введён в эксплуатацию более 70 лет назад. Уже более 10 лет он не используется. Конструкции здания – в плачевном состоянии, и о ремонте речи идти не могло. Планы по использованию этой территории администрация городского округа будет обсуждать с руководством больницы», – сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова
В этом году Миноблимущество решило снести шесть аварийных объектов в городских округах Лыткарино, Домодедово, Орехово-Зуево, Люберцы и Можайск.

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#подмосковье
#московская область
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Лагерь «Сосновый бор» скоро сможет принять за лето 1 тыс детей
28 июля 2023, 18:47

Фото: администрация г. о. Дубна

Лагерь «Сосновый бор» отметил день рождения – ему исполнилось 66 лет, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Максим Тихомиров. Это любимое место отдыха многих поколений дубненских школьников.
Ровно половину этого срока лагерем руководит Татьяна Хапаева. Она начинала трудовой путь вожатой.  
«За четыре смены в «Сосновом бору» отдыхают и набираются сил более 700 детей. Скоро их будет больше: в планах – строительство нового корпуса. Уже завершились конкурсные процедуры, стартовало проектирование. Так что в недалёком будущем лагерь сможет принять за лето 1 тыс детей», – написал Тихомиров в своём Telegram-канале.  
Он пожелал всему персоналу лагеря плодотворной работы, а детям – хорошей погоды и отличного настроения.

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#детские лагеря
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#подмосковье
#московская область
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В Ростове объявили «Воздушную тревогу»
Baza: В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога»
28 июля 2023, 18:41

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Ростове-на-Дону ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, в рамках введеного плана, правоохранительные органы региона должны осматривать воздушное пространство. Сообщается, что результаты наблюдений полицейские должны фиксировать в специальном журнале.

«Воздушная тревога» была введена после попытки атаки украинскими подразделениями объектов города ракетами. Российские системы ПВО обнаружили комплексы и перехватили их. В результате происшествия, ​в Таганроге произошел взрыв. ​Известно о 12 пострадавших, 9 человек были доставлены в медицинские учреждения. 

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#теракт
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#происшествия
#тревога
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Ученые оживили червя, пролежавшего 46 тысяч лет в сибирской вечной мерзлоте
28 июля 2023, 18:33

Фото: iStock/VittoriaChe

Ученые вдохнули жизнь в червя-нематоду, который пролежал около 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Исследовали нашли червя в районе Колымы в Сибири. Он находится в вечной мерзлоте на глубине 40 метров, по полученным данным, около 46 тысяч лет.

«Этот маленький червь может встать в очередь на получение рекорда Гиннеса за то, что оставался в состоянии анабиоза намного дольше, чем кто-либо считал возможным», — рассказал руководитель исследования Теймураз Курцчалия.

Таким образом, данное открытие представляет особенную ценность для понимания процесса эволюции, так как выживание отдельных особей может со временем привести к возрождению вымерших видов.

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#ученые
#сибирь
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В Таганроге ввели режим ЧС после взрывов
Режим ЧС был введен в Таганроге после падения обломков украинской ракеты
28 июля 2023, 18:20

Фото: iStock/VEX Collective

Глава Таганрога Андрей Фатеев сообщил о введении в городе режима ЧС после взрывов.
Глава города обратился местным жителям и сообщил о принятом решении о введении в районе происшествия режима чрезвычайной ситуации. Он также добавил, что понимает тревогу и волнение граждан.

Накануне, украинские формирования нанесли ракетный удар по городу. ​Российские системы ПВО обнаружили и перехватили ракетные комплексы. Обломки вооружений ​рухнули в одном из районов Таганрога. В результате происшествия пострадали не менее 12 человек. ​

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#теракт
#ракета
#происшествия
#удар
#пво
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