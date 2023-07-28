Студент из Зимбабве рассказал, чем его удивили жители Санкт-Петербурга

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Гость саммита Россия - Африка Чифамба Валлаке Мунярадзи Тондерай из Зимбабве, студент медицинского института в Нижнем Новгороде, рассказал, чем его поразили жители Северной столицы.
В Санкт-Петербурге Чифамбу поразило то, что человек, у которого они с друзьями спросили дорогу, не только рассказал им, как быстрее и удобнее пройти к нужному месту, но и предлагал пойти вместе с ними, чтобы гости не заблудились в незнакомом городе. Также по наблюдениям молодого человека петербуржцы улыбаются значительно чаще, чем жители других российских мегаполисов.
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Александр Бойцов