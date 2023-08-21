Студенты из Тамбова создали систему подавления малых винтокрылых БПЛА

Бесплатный вебинар для для собственников и руководителей бизнеса по актуальным проблемам при увольнении сотрудников пройдёт 31 августа в 11:00.

Вебинар для подмосковных предпринимателей пройдёт по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва и Адвокатской палаты Московской области.

На вебинаре предпринимателям расскажет адвокат Московской коллегии адвокатов «Sed Lex» Валерия Аршинова о законных основаниях для увольнения сотрудника, ошибки предпринимателей при увольнении, рекомендации при увольнении.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

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