Студенты из Тамбова создали систему подавления малых винтокрылых БПЛА

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Уникальность разработки студентов состоит в том, что в ней, в отличие от существующих систем, используются нейросетевые технологии, которые позволяют узконаправленные и многолучевые диаграммы направленности, осуществляющие точечное воздействие на летательный аппарат. За счет использования цифровой антенной решетки с большим коэффициентом накопления система не нуждается в больших мощностях для подавления дронов. Это делает ее стоимость в несколько раз дешевле аналогов.
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