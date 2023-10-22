Студенты колледжа «Московия» провели классные часы в школах Каширы

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В школах Каширы Всероссийские классные часы провели студенты колледжа «Московия», об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Студенты провели для школьников классные часы «Профессионалитет: Ты в хорошей компании!».
Основное внимание студенты уделили профессии «Сварщик ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)». Ученикам рассказали о преимуществах этой специальности, а также её высокой востребованности на рынке труда.
Студенты пригласили школьников на День открытых дверей в «Московию». По словам обучающихся, поступление в колледж - это отличная возможность не только освоить профессию, но и реализовать свои самые смелые планы и мечты.
Школьникам подробно рассказали о всех нюансах, которые необходимо учесть, чтобы поступить учиться в колледж.
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Основное внимание студенты уделили профессии «Сварщик ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)». Ученикам рассказали о преимуществах этой специальности, а также её высокой востребованности на рынке труда.
Школьникам подробно рассказали о всех нюансах, которые необходимо учесть, чтобы поступить учиться в колледж.
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Евгения Парфентьева