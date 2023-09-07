Студенты МФТИ теперь смогут добираться на учёбу в метро

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина
«Это дополнительная возможность студентам приехать и уехать из города, сэкономить время. До Физтеха сделан автобусный маршрут, буквально две остановки. Рядом с новыми станциями расположены и другие крупные предприятия, научно-исследовательские институты», – написал Собянин в своём Telegram-канале.Он добавил, что интервалы движения поездов от станции «Петровско-Разумовская» до «Физтеха» теперь составляют 1,6 минуты против прежних 2,2 минут.
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