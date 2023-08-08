Студенты РУДН из Нигера не покинули Россию

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Ни один из шестерых студентов РУДН из Нигера не покинул Россию из-за ситуации на Родине. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
Ранее сообщалось, что около 80% населения Нигера поддерживают мятежников, выступающих временным правительством. При этом, многие жители хотели бы видеть этих людей у власти ещё долгие годы или, хотя бы, до проведения новых выборов.
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Анастасия Чинкова