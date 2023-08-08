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Студенты РУДН из Нигера не покинули Россию

08 августа 2023, 19:02

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Ни один из шестерых студентов РУДН из Нигера не покинул Россию из-за ситуации на Родине. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Уточняется, что два студента из Нигера учатся в магистратуре, а четыре – в ординатуре. Несмотря на происходящие в африканской стране события, они не уехали из России.

Ранее сообщалось, что около 80% населения Нигера поддерживают мятежников, выступающих временным правительством. При этом, многие жители хотели бы видеть этих людей у власти ещё долгие годы или, хотя бы, до проведения новых выборов.

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#нигер
#россия
#студенты
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Washington Post: В США и Австралии арестовали 98 участников сети садистов-педофилов
08 августа 2023, 19:31

Фото: istockphoto/varunyu suriyachan

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали в Соединенных Штатах и Австралии почти сотню участников организованной и тщательно замаскированной сети. Все они обвиняются в жестоком обращении с детьми.
Уточняется, что сеть имела сложную и хорошо продуманную организацию. Ее участники снимали видеоролики с кадрами истязаний детей. Затем их распространяли, выкладывая в даркнете, сообщает The Washington Post. Членам преступной организации от 32 до 81 года, некоторые из них были IT-специалистами. Один из них был государственным служащим, ранее уже отбывавший 14 лет тюремного срока.

Сообщается, что выйти на след сети и раскрыть ее противозаконную деятельность помогло расследование другого преступления, совершенного около двух лет назад, в котором пострадали несколько сотрудников ФБР.

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#преступление
#сша
#австралия
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Воробьёв обсудил со старостами пяти муниципалитетов развитие сельских территорий
08 августа 2023, 19:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил со старостами Клина, Солнечногорска, Шаховской, Волоколамска и Красногорска развитие сельских территорий. Он поблагодарил их за ежедневную работу и вовлечённость в жизнь своих сёл и деревень.
«Население растёт, и многоквартирные дома строятся, но ИЖС больше. В сельской местности у нас 1,8 млн жителей. А вообще, по регистрации МВД, в Подмосковье около 11 млн. И когда человек постоянно живёт в селе, в деревне, ясно, что качество жизни здесь мы должны обеспечивать. Дороги, вода, газ – это базовые потребности», – сказал глава региона. 
Он попросил сельских старост задать волнующие их вопросы и рассказать, как идёт диалог с муниципальной и региональной властью.  
 
Среди запросов жителей деревни Шахматово городского округа Солнечногорск, где проходила встреча, – газификация. Воробьёв отметил, что в регионе активно реализуется президентская программа социальной газификации, когда топливо бесплатно проводят до земельного участка. Она будет продолжена, в том числе в сёлах и СНТ муниципалитета. 
 
Предприниматель, лидер общественного движения «Включи Волоколамск», общественный представитель Агентства стратегических инициатив Фёдор Степанов рассказал губернатору об аналоге регионального портала «Добродел» – «Доброрубе». В этом чате жители напрямую общаются с местной администрацией.
«Вещи, которые требуют оперативного решения, на 90% проходят через этот чат. Автобусы не приходят, ещё что-то – все быстро реагируют», – рассказал Степанов. 
Он также предложил учредить в Подмосковье конкурс старост, который поможет обмениваться опытом и развиваться. Губернатор эту идею поддержал.
«Я часто говорю коллегам, что проблемы происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Поэтому и глава отдела, и глава округа, и губернатор постоянно должны быть в коммуникации вне зависимости от «Добродела», «Доброруба». Не было ни одной встречи, чтобы мы просто друг другу улыбались. И наше сегодняшнее общение это доказывает», – подчеркнул Воробьёв. 
Староста д. Ангелово городского округа Красногорск Николай Григорьев предложил создать путеводитель по уникальным деревням и сёлам, чтобы о них узнало как можно больше людей. Например, в Красногорске есть церкви XV–XVI веков, которые могут быть интересны для туристов. 
 
Староста деревни Елгозино городского округа Клин Ольга Панкратова работает фельдшером в Петровской медицинской амбулатории. Муж Ольги в феврале ушел добровольцем в зону СВО. 
«У нас в городском округе есть свой чат – «Клин здесь». Как и в любом другом муниципалитете, если возникла проблема, сразу все бегут на помощь. Мой муж сейчас стоит на защите, чтобы мы здесь могли спать спокойно. Огромная вам благодарность, Андрей Юрьевич, что с вашей помощью мы можем передавать весточки нашим родным и близким», – отметила Панкратова. 
Губернатор отметил, что забота о бойцах на передовой и их близких – одна из приоритетных задач. 
«Те, кто находится на передовой, должны понимать, что мы их поддерживаем – отправляем вещи, оснащение, обмундирование, технику. Но взрослые мужчины, герои, говорят, что самое ценное – не берцы и паёк, а рисунок ребёнка или письмо. Сначала был удивлён, но понял, что для них это очень важно», – поделился глава региона.
Староста деревни Боблово городского округа Клин Николай Бойков поблагодарил за ремонт дорог в населённом пункте и рассказал о переменах за несколько лет.  
«У нас отремонтировали участок от Таракановского шоссе до трассы А-108. Потом положили по всей деревне асфальт с ливнёвкой, сделали волейбольную и футбольную площадки, песочницу для детей, облагородили пруд», – перечислил Бойков.
Староста деревни Артёмки Татьяна Шинкарчук рассказала, что вместе с коллегами из местного ДК проводит культурные мероприятия для жителей близлежащих населённых пунктов. 
«Я работаю руководителем Дорского дома культуры. Благодаря помощи вашей команды у нас был ремонт. Всем коллективом мы ездим по малым деревням, где нет клубов, и проводим праздники во дворе», – рассказала Шинкарчук. 
Она добавила, что жители очень рады и даже приезжают из соседних деревень. 

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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#село
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Подмосковных водителей предупредили о начале гона у лосей и их выходе на дороги
08 августа 2023, 18:58

Фото: Istockphoto / R Lolli Morrow

У лосей в подмосковных лесах начался гон. Обычно период размножения стартует в середине – конце августа, а завершается к началу октября, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
«В это время животные становятся агрессивными, поэтому нужно соблюдать осторожность при встрече с ними в лесу. Эти крупнейшие представители семейства оленевых являются растительноядными, но могут представлять опасность для человека. Кроме того, в период размножения звери могут чаще выходить на автотрассы», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
Минэкологии предупредило водителей городских округов Волоколамский, Можайский, Шаховская и Наро-Фоминский об участившихся в этом году случаях выхода лосей на Минское шоссе, трассы М-9 Балтия, МБК А108, А-100 Можайское шоссе и дороги общего пользования.
 
Автолюбителям рекомендуют соблюдать скоростной режим в местах частого пересечения дорог дикими животными. Как правило, они обозначены соответствующими дорожными знаками. В тёмное время суток лучше включить противотуманные фары с рассеивающимся светом.
 
Если дикий зверь будет сбит на дороге, вину возложат на водителя. Поскольку животные никому конкретно не принадлежат, ущерб в таком случае будет причинён государству, и его будет необходимо возместить.

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#автомобили
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Т-90М «Прорыв»: как появился и почему стал самым любимым танком россиян
Танк Т-90М «Прорыв»: история создания, характеристики и вооружение
08 августа 2023, 18:56

Фото: РИА Новости

Современная российская армия требует совершенствования своего вооружения, и одним из ярких примеров этого стремления становится танк Т-90М «Прорыв». Этот танк, разработанный на базе успешной модели Т-90, является гордостью российской военной техники и воплощением передовых технологий и инженерных решений. Его вклад в армию РФ оценивает и сам президент: 7 августа глава государства Владимир Путин заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» является лучшим в мире и призвал увеличить долю производства боемашины.

История создания танка Т-90М

«Прорыв» представляет собой продвинутую версию Т-90 «Владимир» – самого продаваемого танка 2000-х годов в мире. Варианты модернизации начали разрабатывать с 2004 года в рамках НИОКР «Прорыв-2». В результате инженеры Уральского конструкторского бюро приступили к разработке Т-90М «Прорыв» — танка, обладающего улучшенными характеристиками и модернизированными компонентами.

Работа по конструированию танка Т-90М «Объект 188М» стартовала в начале 2010-х годов. Однако впервые танк был представлен публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2018».

Боевые характеристики

Т-90М «Прорыв» стал витриной передовых технологий российской бронетехники. Его постоянное развитие и улучшение повышает боеспособность армии и безопасность экипажа. Основной акцент в танке сделан на усовершенствованной бронезащите. В Т-90М использовали встроенную реактивную броню «Реликт», которая заменила предыдущую систему «Контакт-5». Это значительно повысило уровень защиты и снизило пробивную способность APFSDS-снарядов.

Т-90М вооружён новой пушкой 2А46М4, которая стала настоящим прорывом в огневой мощи. В сравнении с предыдущей версией, эта пушка имеет большую дальность стрельбы на 15-20%. Модернизированный танк также имеет мощный дизельный двигатель. На машине установлена автоматизированная система управления огнём «Калина» и дистанционно управляемый зенитный пулемёт «Корд-МТ».  

Танк использует те же 125-мм боеприпасы, что и другие российские боевые машины. Также в арсенале Т-90М находятся противотанковые управляемые ракеты 9М119 «Рефлекс». Помимо этого, танк оснащён автоматом сопровождения цели. Этот программно-технический комплекс позволяет «захватить» танк или другую технику противника в прицеле и автоматически следить за ней, доворачивая башню в зависимости от движения цели. В результате наводчику-оператору уже не нужно самому непрерывно направлять летящую ракету – электроника делает это за него.

Одной из ключевых особенностей Т-90М является его автоматический зарядочный механизм. Зарядочный механизм карусельного типа хранит 22 патрона, что позволяет быстро заряжать орудие в бою, обеспечивая высокую скорострельность.

Т-90М также обладает способностью преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров, что делает его универсальным и готовым к выполнению разнообразных задач на поле боя.

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#история
#армия
#танки
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Потенциально опасный астероид пересечёт орбиту Земли
08 августа 2023, 18:34

Фото: iStock/buradaki

Потенциально опасный астероид диаметром до 960 метров пролетит в шести млн км от Земли. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.
Минимального расстояния с Землёй космический объект достигнет 23 сентября в 11:18 мск.

Он считается потенциально опасным, потому что отдаление от Земли составит менее 7,5 млн км. Несмотря на то, что он пересечёт орбиту нашей планеты, вероятность его падения невелика.

Ранее сообщалось, что 11 августа с космодрома «Восточный» стартует межпланетная автоматическая станция «Луна-25», которая впервые в истории достигнет Южного полюса спутника Земли и возьмёт пробу грунта для обнаружения наличия в ней воды.

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#астероид
#земля
#космос
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Депутат Нилов поддержал субсидии на аренду жилья для семей, проживших в браке более трёх лет
08 августа 2023, 18:16

Фото: istockphoto.com/fizkes

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов позитивно оценил идею о субсидировании на аренду жилья для семей, проживших в браке более трёх лет, отметив, что любая помощь семейным парам является верной.
Он также отметил, что подобные льготы следует распространить и на те семьи, которые планируют завести ребёнка или уже имеют детей.

«Надо предусмотреть какие-то пределы аренды для каждого субъекта. Во-первых, аренда в каждом регионе разная. Во-вторых, надо понимать, какие площади в аренду предоставлять. В целом как направление поддерживаю. Но считаю, что требуется чётко выраженный механизм с уточнением, с сохранением принципа адресности и с созданием условий для решения демографического вопроса», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что поддерживает любые инициативы, направленные на помощь и поддержку семьям.

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#помощь
#льготы
#аренда
#семьи
#общество
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Путин восхитился трудолюбием строителей в Мариуполе
Путин заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей
08 августа 2023, 18:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей. Об этом он сообщил в рамках совещания по развитию строительной отрасли.
По словам российского лидера, визит в Мариуполь был без предупреждения, и поездка не была инспекцией.
 
 Прибыв в город, глава государства обратил внимание на трудолюбие работников, которые продолжали строительные работы даже после того, как стемнело.  
 
 «Все как муравейник: работают-работают, уже стемнело – все равно работают-работают, все крутится-крутится, здорово», - заявил Владимир Путин.
Президент также сообщил, что почуствовал гордость за строителей города. 

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#строительство
#владимир путин
#президент
#город
#мариуполь
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Онищенко: Британцы начали работу по нарушению Конвенции по биологическому и токсинному оружию
08 августа 2023, 18:00

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя новость о разработке Великобританией прототипов вакцин против «Болезни Х», заявил, что на самом деле британские учёные разрабатывают биологическое оружие.
«Англичане активизировали работу по нарушению Конвенции по биологическому и токсинному оружию, активизировали работу по совершенствованию военно-биологических наступательных программ. Они там даже не упоминают о гражданском здравоохранении», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Он также подчеркнул, что создание вакцин от широкого спектра разных заболеваний является просто легендой.

Специалист пояснил, что «Болезни Х» как таковой нет, так просто обозначаются болезни, которые могут породить пандемии, с которыми человечеству не раз ещё придётся столкнуться.

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#наука
#медицина
#великобритания
#вакцина
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Хуснуллин доложил о готовности мегатрассы от Москвы до Казани
Хуснуллин: Строительство трассы от Москвы до Казани почти завершено
08 августа 2023, 17:58

Фото: iStock/Evgeny Zhigalov

Строительство мегатрассы М-12 от Москвы до Казани практически завершено. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину во время совещания по вопросам строительства.
По его словам, вся мегатрасса уже соединена от Москвы до Казани. В настоящее время, остается положить асфальт на дорожные опоры.  

Вице-премьер отметил, что строительные работы производятся согласно графику и трасса будет полностью открыта для движения в декабре текущего года. Он также указал на значимость события по открытию участка до Арзамаса. Вопреки прогнозам, оно состоялось сегодня, 8 августа.  

Хуснуллин сообщил о грядущем строительстве в городах России и отметил, что в работе находится 30 обходов городов. 

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#трасса
#асфальт
#путин
#дороги
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