Студентка из Подмосковья вошла в ТОП-10 в межрегиональном этапе «Профессионалов»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Межрегиональный этап был приравнен к финальному, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
На чемпионате Подмосковье представляла студентка Раменского колледжа Александра Печурина. Она проходила испытания в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение», в которой заняла 7 место, тем самым выйдя в ТОП-10.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.Читайте также:
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