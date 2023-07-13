Студентка из Подмосковья вошла в ТОП-10 в межрегиональном этапе «Профессионалов»

Отборочный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» — 2023 проходил с 7 по 11 июля в Оренбурге на базе ГАПОУ «Гуманитарно-технического техникума».

Межрегиональный этап был приравнен к финальному, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

На чемпионате Подмосковье представляла студентка Раменского колледжа Александра Печурина. Она проходила испытания в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение», в которой заняла 7 место, тем самым выйдя в ТОП-10.





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