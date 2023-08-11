Студентов-участников СВО переведут на бесплатную форму обучения

Фото: сайт Кремля
Студентов, которые являются участниками СВО, переведут на бесплатную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Отмечается, что перевод на бюджет будет проводиться даже в том случае, если в учебном заведении нет свободных мест. В пресс-службе кабмина уточнили, что вакантные места могут быть перенесены с одной специальности на другую.
Решение о переводе студентов будут приниматься специально созданным коллегиальным органом в рамках учебного заведения. Перевод будет осуществляться только на основании заявления студента-участника СВО.
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Отмечается, что перевод на бюджет будет проводиться даже в том случае, если в учебном заведении нет свободных мест. В пресс-службе кабмина уточнили, что вакантные места могут быть перенесены с одной специальности на другую.
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Анастасия Крестьянова