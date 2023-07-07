Студенты Чеховского техникума помогут обустроить городскую школу

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
Члены студенческого трудового отряда «Торнадо» из Чеховского техникума будут помогать в обустройстве городской школы. Об этом по итогам встречи с ребятами сообщил глава городского округа Григорий Артамонов.
«Им выпала интересная и почётная миссия – в составе студенческого отряда помочь в обустройстве школы на 825 мест, которая строится по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. В течение двух недель они будут помогать строителям в отделке помещений и сборке мебели», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.Он назвал эту стройку знаковой – много лет в Чехове не создавались школы. Приглашать студотряды будут и на другие объекты муниципалитета.
На территории создадут учебно-опытную зону. Она будет состоять из участков цветочно-декоративных растений, полевых и овощных культур. Предусмотрена и многофункциональная площадка для занятий живописью, биологией, наблюдений за погодой, лекций на воздухе. По периметру проложат экологическую тропу для занятий начальных классов.
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