Студия Lionsgate планирует экранизировать фильм по «Монополии»

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«Монополию» не раз задумывали экранизировать. Среди кинематографистов, которые собирались это сделать, актёр и продюсер Кевин Харт, режиссер Ридли Скотт.
В марте 2023 года вышел фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров», который также сняли по мотивам настольной игры.
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