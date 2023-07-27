Суд арестовал гендиректора оператора радиоактивных отходов

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Замоскворецкий суд Москвы до 24 сентября заключил под стражу по делу о получении взятки гендиректора Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Игоря Игина, пишет ТАСС.
Фигурант уголовного дела просил суд не отправлять его в СИЗО, а назначить меру пресечения в виде домашнего ареста. Игин ссылался на мать, которой требуется уход и персональные санкции, которые не позволят ему покинуть территорию РФ.
Следственные органы настояли на заключении под стражу подсудимого. Сторона защиты гендиректора оператора радиоактивных отходов представила суду награды, которыми ранее был удостоен чиновник и просили учесть состояние его здоровья.
Суд вынес решение о заключении под стражу Игина до 24 сентября.
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Следственные органы настояли на заключении под стражу подсудимого. Сторона защиты гендиректора оператора радиоактивных отходов представила суду награды, которыми ранее был удостоен чиновник и просили учесть состояние его здоровья.
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Анастасия Крестьянова