Суд арестовал обвиняемого в коррупции мэра города Печоры Серова

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Сыктывкарский городской суд Республики Коми заключил по стражу главу МР «Печора» Валерия Серова, который задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что Серов заключен под стражу на срок два месяца. По предварительной информации, Серов был в сговоре вместе со своим коллегой и получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере четырех миллионов рублей за совершение действий в пользу последнего.
Серова задержали утром 30 сентября.
Напомним, 19 сентября Валерий Серов подписал контракт с Минобороны и сегодня должен был уйти на специальную военную операцию.
Читайте также:
Суд арестовал гендиректора оператора радиоактивных отходов
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной
В России начался осенний призыв в армию
Серова задержали утром 30 сентября.
Читайте также:
Суд арестовал гендиректора оператора радиоактивных отходов
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной
В России начался осенний призыв в армию
Екатерина Коршунова