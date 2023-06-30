Суд арестовал опекуншу, подозреваемую в убийстве 6-летнего мальчика

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В Екатеринбурге опекуншу арестовали по обвинению в убийстве шестилетнего мальчика
Опекуншу погибшего 6-летнего мальчика отправили в СИЗО. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
Судом Чкаловского районного суда, ходатайство следственных органов об аресте подозреваемой, было удовлетворено. Как стало известно, женщина будет находиться в СИЗО 2 месяца.
Напомним, опекун малолетнего после пропажи мальчика путалась в показаниях и сначала заявляла о том, что мальчика могла похитить его родная мать, а затем опровергала свои же слова. Позже, тело мальчика было найдено в гаражах, установлено, что ребенок скончался несколько месяцев назад.
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Анастасия Крестьянова