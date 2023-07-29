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Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

29 июля 2023, 14:04

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Самарский районный суд избрал арест в качестве меры пресечения Сергею Окрушко, который подозревается во взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила судья Светлана Теплова.
Отмечается, что Окрушко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ.

Напомним, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. По словам депутата, на территории предприятия было приведено в действие взрывное устройство.


В Самаре на нефтеперерабатывающем заводе было заложено три взрывных устройства. Отмечается, что два из них успели обезвредить. Сотрудники СК РФ допросили мужчину, подозреваемого во взрыве. Сообщается, что свою вину он признал. Преступник рассказал, что взрывные устройства должны были сработать позже, однако одно из них по неизвестной причине взорвалось раньше.

Подозреваемый отметил, что сделал это по политическим мотивам, в целях демонстрации протеста против СВО. По версии следствия, преступника курировал человек из другой страны.

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Захарова раскрыла количество полученных Россией мирных инициатив по Украине
Захарова: Россия получила порядка 30 мирных инициатив по Украине
29 июля 2023, 15:14

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила около 30 мирных инициатив по украинскому урегулированию. Об этом она сообщила в рамках саммита Россия — Африка.
По словам Захаровой, Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию на Украине и всегда давала шанс партнерам и ситуации в целом. Она также дополнила, что в апреле прошлого года Киев «покинул переговоры, о которых сам же и просил».

Отмечается, что состоялось несколько раундов мирных переговоров, после чего Украина перестала реагировать на документы и материалы, отправляемые по ее просьбе и по согласованию с ней.

Официальный представитель МИД России подчеркнула искренность африканской стороны в стремлении урегулировать конфликт, который не затрагивает ее напрямую.

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Умерла советская актриса Яна Шульцова
29 июля 2023, 15:13

Фото:iStock/SergeyPankratov

76-летняя актриса Яна Шульцова умерла в Праге.
Умерла 76-летняя актриса Яна Шульцова, сыгравшая в «Соломенной шляпке», пишет «Российская газета». Актриса чешского происхождения умерла в своём доме в Праге. О смерти сообщила дочь Шульцовой Розали.
 
Причины смерти не называются, но известно, что у Яны Шульцовой были давние проблемы со здоровьем. 20 лет назад артистка перенесла операцию на щитовидной железе. После чего у женщины начались проблемы со зрением. Было проведено ещё 2 операции на глазах. В 2014 году актрисе прооперировали ногу. Потом она часто травмировалась из-за неудачных падений.
 
На экране Яна Шульцова дебютировала в 60-х годах. Она сыграла десятки ролей в советских фильмах: «Соломенная шляпка», «Александр Дюма-старший», «Манон Леско», «Мата Хари».

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Установлен поставщик продукции, вызвавшей массовое отравление в Красногорске
29 июля 2023, 13:41

Фото: iStock/LENblR

Прокуратура Московской области в своем телеграм-канале сообщила, что поставщик продукции, которая вызвала массовое отравление в Красногорске, установлен.
Отмечается, что проводится проверка из-за массового обращения в медицинское учреждение пациентов с признаками отравления.

В ходе проверки планируется оценить действия лиц, которые ответственны за организацию питания. По ее итогам могут быть приняты соответствующие меры.

Напомним, ранее в Подмосковье на территории предприятия «Союзснаб» в Красногорске, предположительно, случилось массовое отравление. 37 человек ощутили недомогание после приёма пищи. Большинство отравившихся госпитализированы. Роспотребнадзором проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. 

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#предприятия
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В «Одноклассниках» уберут возможность ставить оценки фотографиям
29 июля 2023, 12:56

Фото:istockphoto/12963734

Соцсеть «Одноклассники» уберет возможность ставить оценки фотографиям до конца августа.
Об этом рассказал представитель соцсети, сообщает РБК. Данная функция станет недоступна для всех пользователей до конца августа. Представители социальной сети уверены, что эти изменения снизят уровень негатива между пользователями.
 
«Отказ от функции оценок — один из шагов платформы по развитию комфортной среды в соцсети. Ранее запустили ограничение токсичных и оскорбительных комментариев: для пользователей, которые нарушают правила платформы, временно ограничивается возможность комментирования публикаций», — сообщили в «Одноклассниках».
Также стало известно, что после ребрендинга Twitter посты будут называться не «твитaми», а «иксaми». Об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети. По словам бизнесмена, принципом социальной сети является свобода слова. Ключевой целью Twitter является размещение на площадке любой информации под названием X.

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#соцсети
#фото
#блогер
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Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами
29 июля 2023, 12:12

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.

Новость дополняется.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустройства. Об этом он сообщил в ходе приема в честь гостей саммита Россия-Африка. По словам главы государства, африканские страны и Россия совместно выступают за установление справедливого мира.

Путин подчеркнул, что важно выстраивать многополярный мир, который будет основан на принципах независимости и равноправия. Российский лидер призвал уважать права народов на самоопределение.

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#лидер
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Юрист Русяев рассказал, какие долги физлицу придется выплатить после банкротства
Юрист Русяев: банкротство не освобождает от выплат за причинение вреда здоровью
29 июля 2023, 12:07

Фото: iStock/fizkes

Арбитражный управляющий Илья Русяев заявил, что банкротство не освобождает физическое лицо от выплат компенсаций за нанесение физического и морального вреда. Об этом пишет NEWS.ru.
Русяев отметил, что банкротство также не отменяет обязательств по выплате алиментов и других долгов, тесно связанных с личностью кредитора.

«Если у гражданина есть единственное жилье, не ипотечное, есть некоторый доход, не позволяющий ему закрыть все долги, то для такого гражданина процедура банкротства весьма актуальна и даже финансово выгодна», — цитирует юриста NEWS.ru.

Русяев утверждает, что в ходе процедуры оформления банкротства реализации подлежит все имущество, которое закреплено за должником на время начала процедуры и обнаружено в рамках ее проведения, кроме тех объектов, на которое нельзя обратить взыскание. По словам юриста, процедура оформления судебного банкротства платная. Госпошлина за обращение в суд составляет 300 рублей. 

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Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН
29 июля 2023, 11:40

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Тюрку и в международные организации по причине нарушения ВСУ норм гуманитарного права. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Москалькова дополнила, что целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру России безусловно говорят о террористическом характере киевского режима.

Напомним, ранее мощный взрыв произошел в Таганроге. Очевидцы сообщают, что в близлежащих домах взрывной волной выбило окна. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета. По его словам, в результате инцидента погибших нет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Четыре человека получили осколочные ранения. 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что один из пострадавших при взрыве в Таганроге выписан из больницы. 

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Психолог Кузнецова назвала лучший способ пережить супружескую измену
Психолог Кузнецова назвала прощение лучшим способом пережить супружескую измену
29 июля 2023, 11:25

Фото: iStock/AntonioGuillem

Психолог Елена Кузнецова заявила, что лучший способ пережить супружескую измену — это прощение партнера. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Простить — не значит забыть или оправдать поступок партнера, но это освободит от эмоциональной связи с прошлым обидами», — приводит слова психолога NEWS.ru.

Кузнецова пояснила, что после вскрывшегося факта измены необходимо понять причину, из-за чего измена произошла. Она отмечает, что причинами могут быть недопонимание между партнерами, проблемы, стресс или другие факторы.

Психолог подчеркнула, что мужчины и женщины по-разному переживают измены. Сообщается, что мужчинам свойственно подавлять эмоции, однако это усложняет процесс исцеления. Открытый диалог с партнером или психологом способствует прояснению чувств и мыслей.

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#эмоции
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Синоптик Леус рассказал о погоде в субботу
29 июля 2023, 10:27

Фото: iStock/chris-mueller

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в субботу в Москве ожидаются дожди и температура не выше плюс 19 градусов, передают РИА Новости.
По словам синоптика, осадки прекратятся в вечерние часы. Температура в Москве составит плюс 17 - плюс 19 градусов, а в Московской области - от плюс 16 до плюс 21 градуса.

Леус добавил, что атмосферное давление будет ниже нормы и изменений в нем будет мало.

Напомним, Минтранс Подмосковья призывает соблюдать ПДД при ухудшении погодных условий. Минтранс Подмосковья призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемых манёвров. Пешеходам рекомендуется надевать световозвращатели на одежде.

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