Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

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Самарский районный суд избрал арест в качестве меры пресечения Сергею Окрушко, который подозревается во взрыве на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщила судья Светлана Теплова.
Отмечается, что Окрушко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ.
Напомним, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. По словам депутата, на территории предприятия было приведено в действие взрывное устройство.
В Самаре на нефтеперерабатывающем заводе было заложено три взрывных устройства. Отмечается, что два из них успели обезвредить. Сотрудники СК РФ допросили мужчину, подозреваемого во взрыве. Сообщается, что свою вину он признал. Преступник рассказал, что взрывные устройства должны были сработать позже, однако одно из них по неизвестной причине взорвалось раньше.
Подозреваемый отметил, что сделал это по политическим мотивам, в целях демонстрации протеста против СВО. По версии следствия, преступника курировал человек из другой страны.
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Напомним, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в Самаре произошел теракт на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. По словам депутата, на территории предприятия было приведено в действие взрывное устройство.
Подозреваемый отметил, что сделал это по политическим мотивам, в целях демонстрации протеста против СВО. По версии следствия, преступника курировал человек из другой страны.
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На нефтеперерабатывающем заводе в Самаре было заложено три взрывных устройства
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Екатерина Коршунова