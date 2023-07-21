Суд арестовал Стрелкова на 2 месяца

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Мещанский районный суд Москвы арестовал Игоря Стрелкова на два месяца по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
На аресте подозреваемого в призывах к осуществлению экстремистской деятельности настаивали следственные органы и ФСБ. Стрелков просил суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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