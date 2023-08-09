Суд арестовал у Елены Блиновской новые счета, автомобили и моторную лодку

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына
Пресненский суд Москвы в рамках дела о неуплате почти 1 млрд рублей налогов блогером и коучем Еленой Блиновской и ее супругом, наложил арест на новые счета и имущество обвиняемых. Об этом сообщает ТАСС.
Под арестом в качестве обеспечительной меры, в частности, оказались 12 счетов обвиняемой в банке «Тинькофф», Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и Промсвязьбанке. Кроме того, арест наложен на 4 элитные иномарки Елены Блиновской, мотоцикл «Харлей-Дэвидсон», моторную лодку, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям.
Напомним, что Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября. Следователь заявил, что вина блогера подтверждается собранными доказательствами. По делу были опрошены 5 человек, после чего на счета Блиновской, где хранились 918 млн рублей, наложили арест.
Ранее сообщалось, что марафоны и вебинары Блиновской проверяют эксперты. Задача специалистов состоит в том, чтобы установить есть ли в информационных продуктах блогера какая-то ценная информация. В том случае, если сведения, которые содержатся в её марафонах не будут представлять ценности, материалы будут направлены на судебно-экономическую экспертизу.
По статье «Мошенничество в особо крупном размере», блогеру может грозить до десяти лет реального тюремного срока.
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Напомним, что Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 октября. Следователь заявил, что вина блогера подтверждается собранными доказательствами. По делу были опрошены 5 человек, после чего на счета Блиновской, где хранились 918 млн рублей, наложили арест.
Елена Блиновская разрыдалась на продлении домашнего ареста
Ранее сообщалось, что марафоны и вебинары Блиновской проверяют эксперты. Задача специалистов состоит в том, чтобы установить есть ли в информационных продуктах блогера какая-то ценная информация. В том случае, если сведения, которые содержатся в её марафонах не будут представлять ценности, материалы будут направлены на судебно-экономическую экспертизу.
По статье «Мошенничество в особо крупном размере», блогеру может грозить до десяти лет реального тюремного срока.
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Артем Путинцев