Суд арестовал злоумышленников, обливших адвоката Пономареву зеленкой

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Двух мужчин, которые облили адвоката Елену Пономареву зеленкой, отправили в СИЗО до 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.
Уточняется, что решение вынес Кунцевский суд Москвы.
Напомним, 6 июня, в четверг, в Московской области на адвоката Пономареву Елену напал неизвестный на остановке общественного транспорта и облил ее зеленкой.
В результате нападения Пономарева получила телесные повреждения, пострадала сетчатка глаза. Адвокат связывает произошедший инцидент со своей профессиональной деятельностью.
Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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Напомним, 6 июня, в четверг, в Московской области на адвоката Пономареву Елену напал неизвестный на остановке общественного транспорта и облил ее зеленкой.
Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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Екатерина Коршунова