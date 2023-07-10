Суд арестовал злоумышленников, обливших адвоката Пономареву зеленкой

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что направил запрос в Генпрокупатуру и Роспотребнадзор с целью блокировки сайтов, которые продают вейпы. Об этом Метелев сообщил в своем телеграм-канале.