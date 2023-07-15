Суд на Украине арестовал наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла

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Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Украинской православной церкви и наместнику Киево-Печерской лавры Павлу (Лебедю) и до 14 августа отправил его в СИЗО из-под домашнего ареста. Об этом 14 июля сообщило украинское новостное агентство УНИАН.
Альтернативой содержанию под стражей могла стать выплата залога в размере 33 млн гривен ($898,6 тыс.), однако таких денег, по словам митрополита, у него нет.
В январе 2023 года против Лебедя возбудили уголовное дело, обвинив его в «нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений» из-за того, что он назвал главу Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания «сущим бесом и самосвятом» и обвинил украинские власти в гонениях на УПЦ. Прокуратура также считает, что с начала российской военной операции на Украине 24 февраля 2022 года митрополит Павел «решил оправдывать [действия России], будучи наместником Киево-Печерской лавры, путем общения с прихожанами монастыря» (цитата по РБК).
Оба состава преступления, вменяемые митрополиту, предусматривают до восьми лет тюремного заключения вкупе с конфискацией имущества.
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«Судья действовала под давлением людей, которые в этом заинтересованы. Дальше дело моих адвокатов. Я ни на кого не обижаюсь, только передаю, что господь воздаст им по сегодняшним делам», — отреагировал на приговор митрополит.
Оба состава преступления, вменяемые митрополиту, предусматривают до восьми лет тюремного заключения вкупе с конфискацией имущества.
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Артем Путинцев