Суд назначил девушке 17 лет за убийство отца и стрельбу в детсаду

Фото: iStock/Zolnierek
Суд приговорил к 17 годам колонии 19-летнюю девушку, устроившую стрельбу в детском саду Красноярска.
В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая в тот же день убила своего отца, затем направилась в детский сад, чтобы убить мальчиков. Приговором суда девушке назначено 17 лет лишения свободы.
Читайте также:
Суд арестовал москвичку, ребенок которой был найден в квартире с ножевыми ранениями
В Архангельске арестован мужчина, изнасиловавший школьницу
«Ъ»: В Томске мобилизованного приговорили к семи годам колонии за самовольное оставление части
Анастасия Крестьянова