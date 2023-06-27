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Московский суд оштрафовал Google на 4 млрд рублей за неуплату антимонопольного штрафа
Решением мирового суда Пресненского района Москвы, компания Google была оштрафована на 4 млрд рублей за неуплату более раннего штрафа. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.
Согласно информации ведомства, ранее компании уже был выставлен штраф за то, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга. ФАС наложила на организацию штраф, размер которого составил 2 млрд рублей. В связи с тем, что компания проигнорировала предыдущие санкции, ей вынесли новый штраф, пояснило ведомство.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ФССП сняла у Google все средства.
Согласно информации ведомства, ранее компании уже был выставлен штраф за то, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга. ФАС наложила на организацию штраф, размер которого составил 2 млрд рублей. В связи с тем, что компания проигнорировала предыдущие санкции, ей вынесли новый штраф, пояснило ведомство.
Анастасия Крестьянова