Суд оштрафовал «КиноПоиск» на один миллион рублей

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Суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без отметки «18+».
Российский интернет-сервис оштрафован за демонстрацию фильмов с элементами ЛГБТ. Сообщает агентство ТАСС.
Нетрадиционные сексуальные отношения демонстрировались в ряде известных картин, размещенных на сервисе. На транслируемых фильмах отсутствовала маркировка об ограничении возраста. Видеосервису назначен штраф в размере одного миллиона рублей.
Представители пресс-службы сервиса не согласились с решением суда и заявили о намерении обжаловать решение.
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Нетрадиционные сексуальные отношения демонстрировались в ряде известных картин, размещенных на сервисе. На транслируемых фильмах отсутствовала маркировка об ограничении возраста. Видеосервису назначен штраф в размере одного миллиона рублей.
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Анастасия Крестьянова