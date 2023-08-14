Суд отказался переводить блогера Лерчек под домашний арест

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Согласно решению Мосгорсуда, ходатайство прокуратуры оставлено без удовлетворения. Отмечается, что Чекалина на судебный процесс не явилась. Ее интересы представлял адвокат. Также сообщается, что одновременно, было рассмотрено дело в отношении супруга блогера, в отношении которого, также рассматривался вопрос об ужесточении меры пресечения. Ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Чекалину, также удовлетворена не была.
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