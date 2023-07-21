Суд отказался ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек

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Пресненский суд Москвы отказался ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек, обвиняемой в неуплате налогов и легализации денежных средств.
Следственные органы обратились с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении Чекалиной. По версии следствия, блогер не соблюдала ограничения и пользовалась интернетом. Суд оставил прошение без удовлетворения и сохранил в отношении девушки ранее установленную меру.
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