Суд отклонил иск Муратова* об исключении из реестра иноагентов

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Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил иск журналиста Дмитрия Муратова* об исключении из реестра иностранных агентов.
Лауреат Нобелевской премии и его представители заявили о намерении обжаловать решение суда.
В качестве объяснения причины отклонения иска в суде привели позицию Минюста, по которой Муратов* был внесён в список иноагентов за интервью латвийским и украинским СМИ, телеканалу BBC, также признанному иноагентом журналисту Юрию Дудю* и др.
Выступая в суде Муратов* заявил, что никогда не находился под влиянием иностранных лиц и компаний, а также о том, что является патриотом России.
Отмечается, что судебное заседание продолжалось четыре часа, а для принятия решения судье понадобилось пять минут.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
В качестве объяснения причины отклонения иска в суде привели позицию Минюста, по которой Муратов* был внесён в список иноагентов за интервью латвийским и украинским СМИ, телеканалу BBC, также признанному иноагентом журналисту Юрию Дудю* и др.
Отмечается, что судебное заседание продолжалось четыре часа, а для принятия решения судье понадобилось пять минут.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова