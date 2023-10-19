Суд отклонил иск обладателя авторских прав на песню «Музыка нас связала» к ТВЦ

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Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Мираж-медиа» в отношении телеканала ТВЦ.
Ранее сообщалось, что ООО «Мираж-медиа», которому принадлежат авторские права на песню «Музыка нас связала» группы «Мираж», потребовал взыскать с телеканала ТВЦ 300 тысяч рублей. Такое требование было выдвинуто из-за того, что телеканал в передаче «Кабаре «Чёрный кот» использовал эту композицию без разрешения.
Уточняется, что компания получила права на песню от основателя группы «Мираж» и автора музыки Андрея Литягина.
ООО «Мираж-медиа» оказалось недовольно исполнением песни бывшей солисткой группы Маргаритой Суханкиной в ноябре 2021 года.
Суд отклонил иск, поскольку ТВЦ имеет лицензию на использование композиции в разных форматах, кроме публичного исполнения. ООО «Мираж-медиа» пыталось убедить суд в том, что композиция была исполнена в студии при большом количестве людей. Однако студийное исполнение в закрытом формате всё же не является публичным.
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Уточняется, что компания получила права на песню от основателя группы «Мираж» и автора музыки Андрея Литягина.
Суд отклонил иск, поскольку ТВЦ имеет лицензию на использование композиции в разных форматах, кроме публичного исполнения. ООО «Мираж-медиа» пыталось убедить суд в том, что композиция была исполнена в студии при большом количестве людей. Однако студийное исполнение в закрытом формате всё же не является публичным.
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Анастасия Чинкова