Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ из Габона

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Прежде сообщалось, что 32-летний житель Габона прибыл в Екатеринбург для поступления в учебное заведение. 18 августа аспирант был ранен ножом во время драки на одной из улиц города. По подозрению в убийстве был задержан житель Свердловской области. Он частично признал вину и сообщил, что причиной конфликта не была расовая принадлежность убитого. По его словам, ссора произошла из-за девушки.
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