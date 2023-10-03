Суд приговорил главу «Русского молока» Бойко-Великого к 6,5 годам колонии

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«Назначить Бойко-Великому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — олзвучила приговор судья Валерия Боднарь.Ранее прокурор запрашивал Бойко-Великому 9 лет колонии общего режима. Оглашение продолжается, еще не все решения по соучастникам озвучены.
Суд провел уже около 100 заседания по этому делу. Слушанье проходит с лета 2021 года.
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