Суд приговорил к лишению свободы шесть фигурантов дела об отравлении метанолом на Урале

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Суд Екатеринбурга приговорил 6 фигурантов уголовного дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, в результате которого погибли 44 человека в 2021 году, к лишению свободы на сроки от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима.
В ходе следствия было установлено, что группа лиц, организовала поставки и продажу алкогольной продукции, состав которой, не соответствовал критериям безопасности. Норма метилового спирта, содержащегося в напитках, была в несколько раз превышена.
После потребления данной продукции, скончались 44 человека. Фигурантами уголовного дела стали семь человек, шестеро из которых получили реальное лишение свободы. Одна из обвиняемых осуждена к условному отбыванию наказания.
Ранее сообщалось, что в Москве отличник отмечал окончание 9 класса, выпил абсента и оказался в реанимации.
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После потребления данной продукции, скончались 44 человека. Фигурантами уголовного дела стали семь человек, шестеро из которых получили реальное лишение свободы. Одна из обвиняемых осуждена к условному отбыванию наказания.
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Анастасия Крестьянова