Суд признал геноцидом преступления фашистов в Подмосковье в военные годы

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Московский областной суд признал факты геноцида народов СССР на территории Подмосковья в период оккупации войсками фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны. Тем самым суд удовлетворил заявление региональной прокуратуры, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Заявление в суд направила областная прокуратура по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Речь идёт о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в отношении мирных советских граждан и военнопленных на территории Подмосковья, оккупированной с октября 1941 по январь 1942 года.
Суд установил, что оккупированная территория и её жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить её всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовали принудительный труд. Также людей выгоняли на дороги и в поля для их разминирования.
Общее число жертв за период оккупации в Московской области, по данным прокуратуры, превысило 26 тыс человек. В ходе судебных заседаний определён размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками. Он составил более 6,4 трлн рублей.
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Суд установил, что оккупированная территория и её жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить её всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовали принудительный труд. Также людей выгоняли на дороги и в поля для их разминирования.
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Лора Луганская