Суд признал законным решение о включении Слепакова* в реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Слепакова*
Согласно сообщению, суд признал, что распространение комиком мнений о принимаемых органами власти решениях и проводимой политике - политической деятельностью. Этим мотивирован отказ в снятии статуса иноагента со Слепакова*.
Напомним, 14 апреля Минюст признал иностранным агентом музыканта и комика Семена Слепакова. В мае артист подал иск к Министерству юстиции РФ с требованием снять с себя статус иноагента. При этом адвокат Александр Добровинский рассказал, что скорее всего, Слепаков* хочет вернуться в Россию, а иноагентом возвращаться не очень хорошо, поэтому лучше за это побороться заранее.
*Признан иноагентом на территории РФ.