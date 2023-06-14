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Суд признал законным решение о включении Слепакова* в реестр иноагентов

14 июня 2023, 16:23

Фото: Telegram-канал Слепакова*

Со Слепакова* не стали снимать статус иноагента
Столичный Замоскворецкий суд посчитал, что Минюст вполне законно принял решение о включении юмориста Семена Слепакова* в реестр иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст России.

Согласно сообщению, суд признал, что распространение комиком мнений о принимаемых органами власти решениях и проводимой политике - политической деятельностью. Этим мотивирован отказ в снятии статуса иноагента со Слепакова*.



Напомним, 14 апреля Минюст признал иностранным агентом музыканта и комика Семена Слепакова. В мае артист подал иск к Министерству юстиции РФ с требованием снять с себя статус иноагента. При этом адвокат Александр Добровинский рассказал, что скорее всего, Слепаков* хочет вернуться в Россию, а иноагентом возвращаться не очень хорошо, поэтому лучше за это побороться заранее.

*Признан иноагентом на территории РФ.
#Семен Слепаков*
#иноагент
#Минюст РФ
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Колокольцев рассказал об изъятии 200 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Подмосковье
05 июля 2023, 14:50

Фото: сайт Кремля

На территории Московской области в начале года задержали участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидировали лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
«Ликвидированы подпольная лаборатория по производству мефедрона и четыре интернет-магазина. Изъято более 200 кг наркотических средств, свыше полутонны химреактивов и 40 единиц оборудования. К ответственности привлечены два организатора и 10 участников преступного сообщества», – рассказал Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.
По словам министра, преступники сбывали различные виды наркотиков через интернет-магазины, используя тайники-закладки в Московской, Курской и Орловской областях.
 
Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нём, а также о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Среди фигурантов – курьеры-закладчики нелегального онлайн-магазина и участники других группировок, которые закупали и распространяли незаконно произведённые вещества.
 
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#МВД РФ
#Владимир Колокольцев
#наркотики
#преступление
#преступники
#уголовное дело
#нарколаборатория
#Московская область
#Подмосковье
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Сын Берлускони заявил, что не собирается заниматься политикой
05 июля 2023, 14:50

Фото: сайт Кремля

Директор крупнейшей итальянской частной медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони заявил, что не собирается быть политиком после кончины своего отца, бывшего премьера и лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлусокни, передает итальянская газета «Corriere della Sera».
По информации «Corriere della Sera», 54-летний бизнесмен признался, что «с эмоциональной точки зрения» эта мысль к нему приходила, но для отказа от участия в политике у него есть несколько причин.

Берлускони-младший отмечает, что идти в политику без опыта — это неправильно. Также он не может покинуть пост директора Mediaset, так как «нельзя оставлять дела наполовину». Бизнесмен добавил, что не видит каких-либо чрезвычайных ситуаций в стране, так как правительство и «Вперед, Италия» могут гарантировать его стабильность.

Напомним, экс-премьер, сенатор Сильвио Берлускони скончался 12 июня на 87-м году жизни.

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#Берлускони
#Италия
#политика
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ВС РФ отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
05 июля 2023, 14:44

Фото: iStock/vladj55

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Южная группировка войск отразила девять атак ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки.
Он отметил, что в ходе целенаправленных массированных ударов российских подразделений, был уничтожен склад боеприпасов бригады ВСУ. Южная группировка на донецком направлении не только мужественно отразила атаки, но и уничтожила тяжелую технику противника. 

За сутки ВСУ потеряли около 290 военнослужащих и более 10 единиц различной боевой техники. 

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#Минобороны
#Россия
#атаки
#ВСУ
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Экономист Колташов назвал причины резкого ослабления рубля
05 июля 2023, 14:40

Фото: iStock/SSV-Photo

В начале дня среды, 5 июля, курс евро на Московской бирже достигал 98,31 рубля, что стало максимальным значением с 29 марта прошлого года.
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов уверен, тенденция ослабления российской валюты была запланирована. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1». 
 
«Рубль в последнее время сдал слишком много позиций по отношению к западным валютам. Это было анонсировано еще на ПМЭФ, когда в качестве «замечательной идеи» предлагалось ослабить рубль до оптимального курса 80-90 рублей за доллар, а евро – до 100 рублей. Суммарное ослабление рубля оценивается примерно в 75%», - отметил Колташов. 

По его словам, это результат серии плановых девальваций. Он уверен, если бы компании-экспортеры были обязаны продавать валютную выручку, то такое ослабление курса национальной валюты не было бы. Поскольку дефицит удалось создать, курс рубля ушел вниз, в результате, мы получили ситуацию поддержания рентабельности различных экспортеров.

«Такое изменение курса оказалось сильно пролоббировано, у него нашлось много сторонников в верхних эшелонах власти. Мы не слышали каких-то заявлений о том, что надо срочно это остановить, что это проблема. Это, конечно, плохо, с точки зрения репутации российской валюты, но это произошло. У нас было много девальвационных волн, все начиналось еще летом прошлого года. Текущие события – это не новая уникальная ситуация, это просто очередной этап продолжающего много месяцев ослабления рубля», - подчеркнул Колташов. 

Он также рассказал, что в итоге образовалось курсовое соотношение, которое демотивирует внутреннего покупателя и обещает инфляцию. Согласно его прогнозам, в какой-то момент это остановится. Более того, Россия близка к той точке, потому что те курсовые уровни, которые назывались на ПМЭФ, достигнуты. 

«Что касается остальных, то им предстоит делать выводы на годы вперед, потому что первый вывод, который напрашивается из всей этой истории ослабления российской валюты, что нужно осторожно работать с рублем. Я думаю, настает время последствий девальвации», - подытожил Колташов. 

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#экономика
#рубль
#доллар
#евро
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В Ярославле ввели режим ЧС из-за столкновения теплохода с пирсом
05 июля 2023, 14:32

Фото: iStock/sergeyryzhov

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил о росте числа госпитализированных в результате столкновения теплохода с пирсом в Ярославле, пишет РИА Новости.
«Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Благодарю спецслужбы за молниеносную реакцию. На месте работала полиция, медики, психологи», — написал Молчанов в своем-телеграм-канале

Сообщается, что двенадцать человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семь человек.

Мэр отметил, что инцидент произошел около 11:30 на Тверицкой набережной. На месте происшествия также работают сотрудники транспортной прокуратуры.

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#Ярославль
#ЧС
#теплоход
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В Подмосковье после прохождения муниципального фильтра назовут список кандидатов в губернаторы
05 июля 2023, 14:31

Фото: Мособлизбирком

В Подмосковье скоро станет известен окончательный список претендентов на пост губернатора. Мособлизбирком после проведения проверки зарегистрировала первого кандидата – действующего главу региона Андрея Воробьёва.
Остальные кандидаты проходят муниципальный фильтр – собирают подписи муниципальных депутатов, поддерживающих их выдвижение. Об этом «Радио 1» сообщил» зампред Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.
«Сейчас идёт процедура регистрация кандидатов. Политические партии провели свои конференции по выдвижению кандидатов, и теперь все они проходят муниципальный фильтр. Андрей Юрьевич Воробьёв его уже прошёл, избирательная комиссия его зарегистрировала. Ждём, когда остальные кандидаты, выдвинутые партиями, пройдут муниципальный фильтр и тоже подадут документы в Избирательную комиссию Московской области с полным пакетом. Когда они будут зарегистрированы, смогут начать свою избирательную кампанию», – пояснил собеседник «Радио 1»
Ульянов напомнил, что кандидатуру Воробьёва выдвинуло Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кандидат представил в избирком 94 листа необходимых документов – это поддержка 55 муниципальных советов депутатов городских округов региона.
 
В Мособлизбиркоме сейчас рассматриваются документы, представленные кандидатами от московских областных отделений партий КПРФ Александра Наумова и ЛДПР Кирилла Жигарева, а также региональных отделений партий «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Анатолия Никитина и «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина.
 
Выборы губернатора пройдут с 8 по 10 сентября.

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#Мособлизбирком
#выборы
#ЕДГ
#Александр Наумов
#Кирилл Жигарев
#Анатолий Никитин
#Борис Надеждин
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Медведев назвал условие, при котором СВО закончится за несколько дней
05 июля 2023, 14:25

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в том случае, если бы США и их вассалы перестали поставлять оружие на Украину, СВО завершилось бы в течение нескольких дней.
Он пояснил, что СВО заняла бы всего несколько месяцев, если бы союзники Украины не направляли Киеву средства поражения и технику. Медведев добавил, что проведение специальной военной операции может завершится за несколько дней, если США прекратят поставки вооружения сегодня же. 

Решение о начале проведения СВО было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года. Ее целью стала демилитаризации и денацификации Украины. 

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#Медведев
#СВО
#Украина
#США
#поставки вооружения
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Более 100 объектов Подмосковья строятся по цифровому графику
05 июля 2023, 14:21

Фото: istockphoto / Maksim Safaniuk

За ходом строительных работ в отношении 116 социальных объектов на территории Московской области можно следить с помощью цифрового графика.

Специалисты заполняют данные по чек-листу и загружают их в графики проведения работ, после чего становятся известны сроки строительных работ, сообщает «Радио 1» пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С помощью цифрового графика можно проверить этап стройки, а также сроки выполнения работ. Все процедуры и этапы строительства оцифрованы и унифицированы, что позволяет создать график стройки в два клика», — отметил директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов

В цифровом графике отображаются планируемые работы: от вырубки деревьев до подключения к «Безопасному региону», обеспечивая прозрачность проводимых работ. 

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#Цифровой график
#стройка
#строительные работы
#строительство
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Милонов предложил ставить стенды с информацией о профилактике наркомании в аптеках
05 июля 2023, 14:18

Фото: istockphoto.com/Baloncici

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой о внедрении обязательной установки в российских аптеках стендов с информацией о профилактике наркомании.
Кроме того, на таких стендах парламентарий предложил размещать контакты специализированных лечебных заведений.

Он отметил, что такие меры помогут людям оперативно найти способ лечения и избавиться от наркотической зависимости. При этом, по мнению Милонова, такие нововведения не повлекут за собой дополнительных финансовых затрат, поскольку помочь в реализации такой инициативы смогут волонтёрские, общественные и некоммерческие организации.

«Прошу рассмотреть вопрос о внедрении практики обязательной установки информационных стендов и/или сопутствующего информационного оборудования о профилактике наркомании и контактах специализированных лечебных заведений в помещениях российских аптек», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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#аптеки
#наркомания
#лечение
#стенды
#здравоохранение
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