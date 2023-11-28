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Суд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до конца января

28 ноября 2023, 10:29
Фото: iStock/Maddie Red Photography

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок ареста журналисту The Wall Street Journal, гражданину США Эвану Гершковичу до конца января следующего года. Он был задержан за шпионаж в марте текущего года в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана до 30 января 2024 года», - говорится в сообщении.
Гершкович обвиняется в шпионаже.


Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на два месяца по подозрению в шпионаже. Мужчину задержали в Екатеринбурге утром 30 марта. По версии ФСБ, он собирал защищенные государственной тайной сведения о работе одного из предприятий российского ВПК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что корреспондента поймали с поличным.

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#фсб
#защита
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Сотрудники приюта в Омске спасли щенка с пятью лапами
28 ноября 2023, 10:49

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Щенка с врождённой аномалией спасли сотрудники омского приюта, об этом представители организации «Муниципальный приют для животных» сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам представителей приюта, специалисты по отлову бродячих животных приехали по вызову местных жителей. Им сообщили, что по округе бегает стая бездомных собак. Однако, ловцы сразу заметили, что с одним из щенков явно что-то не так. 

«Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок инвалид. Ловцы без труда его догнали и при ближайшем рассмотрении увидели, что у ребенка аномалия развития передней лапки», - прокомментировали ситуацию представители приюта. 

Выяснилось, что у щенка есть врождённая аномалия – пятая лапа. В организации сообщили, что её щенку, скорее всего, просто ампутируют, если после рентгена к операции не найдут никаких противопоказаний. 

Здоровому щенку начнут подыскивать любящий дом. 

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#операции
#собака
#омская область
#приют
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Российские учёные разработали беспилотник, которым можно управлять силой мысли
28 ноября 2023, 10:14

Фото: iStock/valio84sl

Российские учёные разработали беспилотник, которым можно управлять с помощью силы мысли. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
Отмечается, что разработчики компании «Нейроботикс» связали дрон «Пионер Мини» с нейроинтерфейсом, благодаря которому беспилотником можно управлять с помощью мозговых импульсов, то есть силой мысли.

Эксперт рабочей группы компании-разработчика Владимир Конышев рассказал, что такие квадрокоптеры можно использовать при проведении различных соревнований, а также для подготовки будущих пилотов. Умение управлять сложными беспилотниками с помощью силы мысли позволяет выработать стрессоустройчивость, научиться контролировать эмоции и улучшить концентрацию внимания. 

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#беспилотник
#разработка
#ученые
#россия
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Учитель информатики московской школы неожиданно нарисовал на доске свастику
28 ноября 2023, 09:50

Фото: istockphoto/fpphotobank

Учителя информатики одной из лучших московских школ проверят на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ и пропаганды нацистской символики. Причиной стала свастика, на рисованная им на доске.
Во время урока 41-летний преподаватель информатики элитной гимназии № 1619 им. Марины Цветаевой в Строгино Сергей Аверьянов неожиданно нарисовал на интерактивной доске  свастику и сделал внизу приписку: «Слава Украине! Смерть русским полудуркам!», сообщает телеграм-канал Mash. Что стало причиной такого поступка, пока неизвестно. Ранее учитель никогда не высказывал профашистских или проукраинских взглядов.

О случившемся дети после урока рассказали другим учителям. Те обратились в полицию. Сейчас с преподавателем разбираются правоохранители. Сама школа может также подвергнуться проверке.

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#полиция
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Синоптик Шувалов: Декабрь начнётся хорошими сугробами и морозами
Синоптик Шувалов пообещал возвращение метели и понижение температуры в Москве
28 ноября 2023, 09:01

Фото: IStock/MahmutSonmez

Обильный снегопад вернётся в столичный регион уже скоро. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По прогнозам синоптика, небольшой снег будет идти в Москве и Подмосковье до четверга. После этого вернётся антициклон, а вместе с ним и обильные осадки.
«Холодный день будет в среду, а в четверг ждём очередной в Подмосковье южный циклон и снегопад, но не такой интенсивный. Общее количество осадков может составить до 5-7 сантиметров в Москве и местами по области до 10 сантиметров. Температура снова подпрыгнет до слабоотрицательных значений около -3 градусов», — отметил Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что начало декабря подарит сугробы и мороз.
«Потом циклон уйдёт на север, а к нам вернутся морозы. Ночная температура опустится до -10 градусов, а в начале следующей неделе до -18 градусов. Декабрь начнётся хорошими сугробами и морозами», — заключил собеседник.
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#подмосковье
#синоптики
#снег
#мороз
#погода
#зима
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Авито Работа: 73% россиян выбирают работодателя по репутации
28 ноября 2023, 09:00

Фото: IStock/Liubomyr Vorona

Согласно исследованию Авито Работа, 73% россиян обращают внимание на репутацию компании при поиске работы. Опрос есть в распоряжении «Радио 1».
В исследовании принимали участие 10 тысяч человек. 66% из них заявили, что регулярно отслеживают вакансии на сайтах по поиску работы. Наиболее важный критерий выбора работодателя для большинства участников опроса (73%) — это его репутация.
 
Чаще всего россияне обращают внимание на отзывы бывших и действующих сотрудников в Интернете (57%), рекомендации друзей (45%), проверенный профиль компании (31%), рейтинг работодателя на джоб-платформе (29%) и сайт организации (27%).
При этом, 65% респондентов отметили, что не доверяют компании, если у их знакомых был негативный опыт. Ещё 52% заявили, что на отношение к организации влияют негативные отзывы или их отсутствие, 34% обращают внимание на сайт, не вызывающий уверенности, для 32% опрошенных важным критерием является отсутствие подтверждения пройденной проверки профиля работодателя на платформе для поиска работы.
 
Больше всего на наличие отметки о достоверности реквизитов компании-работодателя в профиле на работных сайтах обращают внимание жителей Красноярска (41%), Санкт-Петербурга  (39%), Казани (38%) и Новосибирска (37%), а также в равной степени представителей сегментов IT, консалтинга, медицины, фитнеса (38%) и банкинга (37%).

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#проверки
#вакансии
#компании
#работа
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Адвокат Мамонов: С 1 декабря водителя могут оштрафовать за летнюю резину
28 ноября 2023, 08:53

Фото: istockphoto/djedzura

С 1 декабря 2023 года инспекторы дорожной полиции смогут штрафовать водителей за использование резины не по сезону. Сумма штрафа составит 500 рублей.
Об этом в разговоре с изданием «Прайм» сообщил адвокат Сергей Мамонов. По его словам, штрафные санкции за управление транспортным средством при наличии неполадок либо условий, при которых его эксплуатация затруднена, оговаривались КоАП и ранее. Но их перечень был уточнен постановлением правительства, вступившим в силу с 1 сентября.

Юрист уточнил, что теперь предъявляемые требования к использованию автомобиля стали более объемными и конкретными. Основное требование касается использование шин в соответствие с сезоном. Запрещено использование шин с шипами противоскольжения в летний период, а также нельзя пользоваться транспортным средством зимой, если на нем не установлены зимние шины.

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#адвокат
#коап
#автомобиль
#штраф
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«Тинькофф Банк» запретил удаленную работу сотрудникам, кроме трех стран
28 ноября 2023, 08:04

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

«Тинькофф Банк» запретил сотрудникам удаленную работу за рубежом. Запрет вступит в силу с 1 января 2024 года и не коснется только трех стран: Белоруссии, Армении и Казахстана.
Об этом «РБК» рассказал источник в кредитной организации. По его словам, работать за рубежом будет запрещено за пределами стран, в которых есть центры разработки. Такие центры присутствуют в Армении, Белоруссии и Казахстане. В банке объяснили это двумя важными причинами.

Во-первых, «Тинькофф Банк» — это системно значимая организация и объект критической информационной инфраструктуры, к которому предъявляются требования Федеральной службы по техническому и экспертному контролю, касающиеся ограничения доступов в тех или иных обстоятельствах.

Вторая причина связана с безопасностью данных. В условиях большого риска атак на IT-инфраструктуру, необходимо предотвращать любые возможности утечки информации, особенно за рубежом. Представитель банка уточнил, что если сотрудник с ноутбуком едет в страну, где нет центров разработки, все критические доступы у него должны быть полностью отключены.

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#it
#ограничения
#безопасность
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В России решили ввести правило выкладки молочной продукции по цветам
«Известия»: в магазинах РФ молочную продукцию будут раскладывать по цветам
28 ноября 2023, 02:58

Фото: iStock/naturalbox

В России готовятся ввести новые правила продажи молочной продукции, пишут «Известия» со ссылкой на документы Роспотребнадзора.
Предложение ведомства заключается в разделении молочной продукции по цветовой кодировке на прилавках магазинов и супермаркетов.

Специалисты Роспотребнадзора предлагают обозначать продукты без заменителей молочного жира зеленым цветом на ценниках, в то время как товары, где молочный жир заменен растительными жирами (например, пальмовым маслом), будут отмечаться оранжевым цветом. По мнению ведомства, необходимо визуально отделять такие товары друг от друга, и для этого можно использовать различные методы.

Идея заключается в избежании смешивания различных продуктов на одной полке. Также предлагается использовать крупные разделители с указанием видов продукции, расположенной на полках.
Отмечается, что Роспотребнадзор уже разработал изменения для своих документов, которые будут использоваться при проверках торговли.

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#товары
#специалисты
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Путин подписал закон о повышении госпошлин за выдачу загранпаспорта
27 ноября 2023, 23:46

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлин за получение биометрического заграничного паспорта с пяти до шести тысяч рублей. Эти изменения планируется ввести в действие с 1 июля 2024 года, указано в опубликованном на правовом портале документе.
Согласно закону, подписанному Путиным, с 1 июля 2024 года госпошлина за получение биометрического паспорта вырастет до шести тысяч рублей, а для детей до 14 лет — с 2,5 до трех тысяч рублей.

Этот закон также предусматривает увеличение других государственных пошлин. Например, пошлина за выдачу документа беженцу или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ вырастет с 350 до 420 рублей, за выдачу или продление визы для въезда или выезда из РФ — с тысячи до 1200 рублей, за выдачу визы для многократного пересечения границы — с 1600 до 1920 рублей.

Плата за выдачу приглашения на въезд в РФ увеличится с 800 до 960 рублей, за получение ВНЖ — с пяти до шести тысяч рублей.

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