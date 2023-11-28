Суд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до конца января

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок ареста журналисту The Wall Street Journal, гражданину США Эвану Гершковичу до конца января следующего года. Он был задержан за шпионаж в марте текущего года в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.