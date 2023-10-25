Суд продлил Блиновской и её супругу арест на объекты недвижимости

Фото: istock/Michał Chodyra
Суд Москвы продлил Елене Блиновской и её мужу срок ареста на 21 объект недвижимости в Москве, Ярославской области и Подмосковье.
ТАСС передает из зала суда, что срок ареста продлили и на счета и средства родителей блогера — Олега и Нины Останиных, и её брата Александра Останина.
Вчера Замоскворецкий суд Москвы подлил срок домашнего ареста Елене Блиновской ещё на 3 месяца. Об этом сообщало РИА Новости.
Читайте также:
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской еще на три месяца
Против Блиновской начали ещё одну налоговую проверку
Стали известны новые подробности по делу Блиновской
Вчера Замоскворецкий суд Москвы подлил срок домашнего ареста Елене Блиновской ещё на 3 месяца. Об этом сообщало РИА Новости.
«Продлить срок домашнего ареста Блиновской Елене Олеговне до 26 января», — огласила решение судья Наталья Чепрасова.Решение объясняется тем, что по делу нужно опросить ещё около двадцати человек. Кроме того, суд ранее сохранил ранее избранные ограничения — Блиновской запрещено пользоваться связью и интернетом, а также покидать свой дом под Истрой.
Читайте также:
Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской еще на три месяца
Против Блиновской начали ещё одну налоговую проверку
Стали известны новые подробности по делу Блиновской
Мария Фирсова