Суд продлил срок действия ограничений митрополиту Павлу

Фото: РИА Новости/Стрингер
Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) продлили срок действия наложенных на него обязанностей. Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман.
Соломенский районный суд Киева «не более чем на два месяца» в пределах срока досудебного расследования продлил время действия ограничений.
Также уточняется, что прокурор потребовал запрета на посещение митрополитом Киево-Печерской лавры, однако суд отклонил этот запрос.
Митрополиту канонической УПЦ Павлу (Лебедю) запрещено покидать село Вороньков в Киевской области, кроме ситуаций, когда ему необходимо прибывать в суд. Также ему нельзя общаться с потерпевшими и свидетелями и снимать специальный электронный браслет.
Читайте также:
Адвокат Чекман сообщил о состоянии арестованного наместника Киево-Печерской лавры
Суд на Украине арестовал наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла
Патриарх Кирилл призвал отпустить из-под ареста митрополита Павла
Также уточняется, что прокурор потребовал запрета на посещение митрополитом Киево-Печерской лавры, однако суд отклонил этот запрос.
Читайте также:
Адвокат Чекман сообщил о состоянии арестованного наместника Киево-Печерской лавры
Суд на Украине арестовал наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла
Патриарх Кирилл призвал отпустить из-под ареста митрополита Павла
Анастасия Чинкова