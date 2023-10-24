Суд продлил срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской еще на три месяца

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Замоскворецкий суд Москвы на сегодняшнем заседании подлил срок домашнего ареста Елене Блиновской еще на 3 месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
«Продлить срок домашнего ареста Блиновской Елене Олеговне до 26 января», — огласила решение судья Наталья Чепрасова.Решение объясняется тем, что по делу нужно опросить еще не меньше двадцати человек. Кроме того, суд ранее сохранил ранее избранные ограничения — Блиновской запрещено пользоваться связью и интернетом, а также покидать свой дом под Истрой.
Напомним, Блиновскую задержали 27 апреля во время попытки пересечения белорусской границы на арендованном автомобиле. А уже на следующий день, 28 апреля 2023 года, суд заключил Елену под домашний арест по подозрению в неуплате налогов на сумму около 918 миллионов рублей.
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