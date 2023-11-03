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Суд в Киеве раскрыл информацию об арестованных активах Коломойского

ТАСС: Суд в Киеве рассекретил данные об арестованных активах Коломойского
03 ноября 2023, 13:26
Фото: istock / Стрингер

Фото: istock / Стрингер

В Киеве апелляционный суд арестовал акции бизнесмена Игоря Коломойского* в 12 компаниях. Об этом сообщает украинское издание «Лига. Бизнес».


Под арест попали 100% акций компании «Полтаваоблэнерго», 50% акций ООО «Кинотеатр "Валентина», акции банка «Альфа приват»а также акции футбольного клуба «Днепр» и другие.

Коломойский* был задержан 2 сентября 2023 года, после того как СБУ выдвинуло ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Суд принял решения о заключение Коломойского* под стражу на 2 месяца с правом внесения залога в размере около 13,8 миллиона долларов, который позже был увеличен до 105,3 миллионов. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена и еще 5 лиц, которые связаны с Приватбанком и обвиняются в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более 249 млн долларов). Коломойский* был крупнейшим акционером украинского банка до 2016 года.

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Школа инженеров открылась в университете «Дубна»
03 ноября 2023, 13:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В университете «Дубна» торжественно открылась Школа инженеров «Кронштадта». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В новом учебном заведении будут готовить специалистов по программе «Технология машиностроения в области авиастроения». 

«Поблагодарил руководство «Кронштадта» за активную позицию в формировании высококвалифицированных молодых кадров. Это правильный и очень важный шаг для города. Надеюсь, что и другие предприятия последуют этому примеру, чтобы дальше развиваться», - поделился глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

В этом году в ней будут обучаться 30 студентов в области проектирования и конструирования беспилотных летательных аппаратов.

Кроме этого, студенты смогут пройти пройти стажировку на серийном заводе по производству БПЛА и Дубненском машиностроительном заводе,с дальнейшим трудоусройством на предприятия.

Стоит отметить, что занятия начнутся уже на следующей неделе.

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#подмосковье
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Стартовала Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл»
03 ноября 2023, 13:10

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Стартовала Всероссийская акцию по сбору макулатуры «БумБатл», которая продлится до 15 ноября.
Цель акции заключается в вовлечении молодого поколения россиян в культуру осознанного потребления, в том числе через раздельный сбор отходов. Победители акции будут определены среди воспитанников детских садов, обучающихся в школах и вузах, а также коллективов организаций по количеству собранной макулатуры. Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф. 

Ранее сообщалось, что волонтеры Подмосковья дали старт региональной экоакции по сбору макулатуры в Королеве. Мероприятие проходило в королевском молодежном центре «Космос».

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Москвичам пообещали сентябрьскую погоду на ноябрьские праздники
Синоптик Шувалов рассказал о потеплении в Москве в предстоящие праздники
03 ноября 2023, 12:14

Фото: IStock/Natalia POGODINA

Ноябрьские праздники порадуют жителей столичного региона тёплой сентябрьской погодой. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, потепление начнётся в субботу вечером и продолжится в воскресенье днём. Ожидается, что 5 ноября Москва побьёт очередной температурный рекорд.
«Погода приготовила небольшой сюрприз в виде потепления на воскресенье 5 ноября, когда температура в Москве может повыситься до 13… 15 градусов. В ночь с субботы на воскресенье начнётся дождь, а самое тепло придёт именно в воскресенье, 5 ноября, в середине дня. Мы установим очередной рекорд температуры. Мы уже штампуем их как на конвейере», — сказал Александр Шувалов.
Однако в праздничные дни не обойдётся без дождей. Синоптик пообещал, что осадки будут кратковременными и необильными.
«Вторая половина дня воскресенья и первая половина понедельника будут с дождями. Но все равно 6 ноября температура и дневная, и ночная будет в районе 10 градусов. Это приблизительно на шесть-восемь градусов выше обычной для этого времени года, и соответствует 20-м числам сентября», — сказал он.
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На греческом острове Эвбея в Эгейском море произошло землетрясение
03 ноября 2023, 12:02

Фото: istockphoto/Petrovich9

На греческом острове Эвбея к северо-востоку от Афин произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 5,2 балла по шкале Рихтера.
Как сообщает издание Kathimerini со ссылкой на информацию специалистов Геодинамического института Афин, подземный толчок произошел около 8:26 утра (9:26 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в шести километрах к востоку от города Прокопи на глубине приблизительно 14,2 километра. Сразу за первым толчком последовал второй магнитудой 3,8 балла. Информации о разрушениях или травмах в результате стихийного бедствия пока не поступала.

Эвбея расположена в Эгейском море неподалеку от северо-восточного побережья материковой части страны. Это второй по величине остров Греции после Крита.

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Подмосковные школьники отправились в «Орлёнок»
03 ноября 2023, 11:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Школьники из Московской области получили возможность съездить в лагерь «Орлёнок». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В состав делегации вошли две школьницы из Дубны.

Дарья Учик и Ксения Худжаярова получили путевки во Всероссийский детский центр «Орлёнок» за личные достижения в федеральном проекте «Билет в будущее».

Девочки в течении трёх недель будут проходить  образовательную программу техно-смены «Море – вектор будущего», которая направлена на развитие образовательного интереса подростков в области морского дела, истории России и ее Военно-морского флота. 

Кроме этого, почти 1500 талантливых ребят со всей страны будут работать над своими проектами и идеями в сфере технического творчества. 

Стоит отметить, что каждый участник смены получит сертификат о прохождении и успешном освоении курса «Академии морских профессий».

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#дубна
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Эксперт по миграции призвал расширить русский мир для адаптации приезжих
Эксперт по миграции Коженов назвал способ адаптировать приезжих в России
03 ноября 2023, 11:28

Фото: IStock/Naeblys

МВД России сообщило, что семью мигрантов выдворят из страны после конфликта в школе с участием их сына. Сначала мальчик избил ребёнка в школе №76 Московского района в Нижнем Новгороде, а затем, когда полицейские начали разбирательство, выяснилось, что глава семейства, 41-летний мужчина нарушил правила миграционного учёта.
Накануне уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что около 20% детей, поступивших по прибытии в РФ в школы, абсолютно не говорят на русском или владеют на очень низком уровне, что критически сказывается на их адаптации. Она призвала ввести тест на знание русского языка для поступающих в российские школы и детские сады детей трудовых мигрантов. Однако президент Фонда содействия борьбе с терроризмом, независимый эксперт по миграции Вадим Коженов уверен, что адаптировать детей не с помощью тестирования, с помощью инфраструктуры. В эфире «Радио 1» он заявил, что перестраивать нужно всю систему.
«Если в Москве сотни школ, а центров по адаптации мы сделаем три на весь город, понятно, что никто детей туда возить не будет, потому что родителям надо работать. Помимо этого, мы должны рассматривать не только первоклашек. Если, например, ребёнку 12 лет, он на родине окончил пятый класс и должен здесь перейти в шестой, тогда помимо языка неплохо бы протестировать его на другие школьные знания. Может быть, у него знания такие, что он не сможет учиться в шестом у нас, может, его стоит определить в четвёртый», — сказал эксперт.
Вадим Коженов подчеркнул, что адаптировать нужно не только маленьких мигрантов, но тех, кто приехал сюда на заработки или для поступления в вуз. Для этого он предложил создать культ русского языка в странах, из которых в Россию съезжаются мигранты.
«Надо нормально преподавать русский язык в странах исхода. Там до их пор русский язык – это престижно, там до сих пор русские школы полны, и дети всех чиновников, все элиты говорят по-русски. В каких-то отдалённых селах с этим обстоят дела не очень, и именно оттуда потом к нам приезжают люди, которые и говорят по-русски не очень. Надо продвигать русский язык, частью нашей идеологии должно быть расширение русского мира», — заметил он.
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#дети
#школы
#русский язык
#мигранты
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СК предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Яценюку
03 ноября 2023, 11:10

Фото: iStock/Стрингер

Следственный комитет предъявил заочные обвинения бывшим высокопоставленным должностным лицам Украины, в том числе экс-премьеру страны Арсению Яценюку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что Яценюк совместно с другими парламентариями принимал решение о проведении антитеррористической операции на Донбассе. В результате чего с 2014 по 2016 годы были ранены и погибли 1382 человека, среди них — 44 ребенка. В сообщении ведомства уточняется, что на данный момент принимаются меры к их розыску и заключению под стражу.

Напомним, должность премьера Яценюк занимал с февраля 2014 года. Спустя несколько лет парламент признал работу его кабинета министров неудовлетворительной. О своем уходе Яценюк сообщил в апреле 2016 года.

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#дети
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Стало известно, сколько процентов россиян доверяют Путину
Опрос ВЦИОМ: 77,7% россиян доверяют Путину, 74,6% одобряют его деятельность
03 ноября 2023, 10:43

Фото: сайт Кремля

Российскому президенту Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%. Такие данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Согласно результатам исследования, большинство россиян считают, что Владимир Путин хорошо работает на своем посту. Из числа опрошенных, лишь 15,5% придерживаются противоположного мнения.

Отмечается, что опрос был проведен с августа по октябрь этого года.  В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Россияне были опрошены в различных субъектах и населенных пунктах.

В конце июля ВЦИОМ проводил подобный опрос. Тогда сообщалось, что 75% респондентов доверяют главе российского государства.

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Суд заочно приговорил издателя «Медиазоны»* Верзилова* к 8,5 годам колонии
03 ноября 2023, 10:34

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* к восьми с половиной годам колонии общего режима. Он являлся фигурантом уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
Как сообщил из зала суда корреспондент РИА Новости, в качестве дополнительного наказания Верзилову* на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Прокуратура запрашивала для обвиняемого девять лет лишения свободы.

Верзилов* был заочно арестован за фейки об армии 27 марта нынешнего года. В настоящее время он скрывается за рубежом. Ранее он был объявлен в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства, которое реального тюремного срока не предполагает.

Верзилов* получил известность как участник арт-группы «Война» и музыкальной группы Pussy Riot.

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