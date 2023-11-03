Суд в Киеве раскрыл информацию об арестованных активах Коломойского

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В Киеве апелляционный суд арестовал акции бизнесмена Игоря Коломойского* в 12 компаниях. Об этом сообщает украинское издание «Лига. Бизнес».
Под арест попали 100% акций компании «Полтаваоблэнерго», 50% акций ООО «Кинотеатр "Валентина», акции банка «Альфа приват»а также акции футбольного клуба «Днепр» и другие.
Коломойский* был задержан 2 сентября 2023 года, после того как СБУ выдвинуло ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Суд принял решения о заключение Коломойского* под стражу на 2 месяца с правом внесения залога в размере около 13,8 миллиона долларов, который позже был увеличен до 105,3 миллионов. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена и еще 5 лиц, которые связаны с Приватбанком и обвиняются в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более 249 млн долларов). Коломойский* был крупнейшим акционером украинского банка до 2016 года.
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