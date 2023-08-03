Суд в Москве оштрафовал Apple за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине

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Суд в Москве впервые оштрафовал компанию Apple на 400 тысяч рублей за неудаление недостоверной информации о спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Суд назначил компании штраф ниже нижнего предела.
Сообщается, что обвинение Apple предъявили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.
Напомним, ранее выяснилось, что в России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости, которая будет замеряться между двумя или несколькими дорожными камерами контроля скорости. Министерство транспорта учло критику и разработало некоторые поправки к правилам дорожного движения. Теперь там появился новый термин - «средняя скорость движения транспортного средства».
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Сообщается, что обвинение Apple предъявили по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.
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Екатерина Коршунова