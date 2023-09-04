Суд в Москве оштрафовал владельца Tinder на 10 млн рублей

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Решением суда, компании Match Group, управляющей сервисом Tinder, назначено выплатить штраф в размере 10 млн рублей. Нарушением стало повторное невыполнение требования о локализации данных граждан РФ в России. Сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что санкция статьи за указанное правонарушение предусматривает максимальный штраф в размере 18 млн рублей.
В суде пояснили, что компания не выполняет требование российского законодательства, за что прежде, на владельца уже был составлен административный протокол. За повторное невыполнение требований о локализации данных российских граждан, сервис обязан выплатить штраф в размере 10 млн рублей.
Прежде сообщалось, что суд оштрафовал Мегафон на миллион рублей за демонстрацию ЛГБТ-сцен в кино.
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В суде пояснили, что компания не выполняет требование российского законодательства, за что прежде, на владельца уже был составлен административный протокол. За повторное невыполнение требований о локализации данных российских граждан, сервис обязан выплатить штраф в размере 10 млн рублей.
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Анастасия Крестьянова