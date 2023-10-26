Суд в Польше отменил штрафы «Газпрому» и его партнерам по «Северному потоку — 2»

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic
Польский суд во второй инстанции окончательно отменил решение о наложении штрафов на «Газпром» и европейских партнеров компании по строительству «Северного потока — 2». Об этом сообщает газета Puls Biznesu.
Напомним, 7 октября 2020 года UOKiK оштрафовал «Газпром», Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper, а также Wintershall. Сумма штрафа составила 7,6 миллиарда долларов. Кроме того, отмечается, что размер штрафа достиг 10% от годового оборота. Такая мера – максимальная санкция в законодательстве страны. В прошлом году польский суд отменил решение регулятора о наложении штрафов на «Газпром» и европейских партнеров, участвовавших в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Читайте также:
Суд Польши отменил штраф «Газпрома» за строительство «Северного потока-2»
Сейсмологи из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»
Аналитик Правосудов оценил вероятность запуска газопровода «Северный поток»
Екатерина Коршунова