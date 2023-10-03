Суд во Владивостоке прекратил второе дело в отношении экс-мэра Гуменюка

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Суд во Владивостоке прекратил второе уголовное дело против бывшего мэра Олега Гуменюка, который уже был осужден за получение взяток, сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева, передает РИА Новости.
Ранее следствие утверждало, что Олег Гуменюк, находившийся на посту директора хозяйственного управления администрации Приморского края с 2016 по 2017 год, участвовал в незаконной схеме вместе с бывшим начальником службы эксплуатации морского транспорта Денисом Максутовым.
Они управляли учреждением, которому принадлежал катер Infini 36, на ремонт которого было выделено 9,4 миллиона рублей. Однако, по данным следствия, ремонт не был выполнен, и катер стоимостью 7,8 миллиона рублей был выведен из учреждения. Ущерб, причиненный краевому бюджету, составил 17,2 миллиона рублей. Гуменюка обвиняли по статье 286 частью 1 УК РФ (превышение должностных полномочий), и дело было передано в суд.
Производство по этому делу было прекращено по ходатайству Гуменюка, поскольку истекли сроки привлечения его к уголовной ответственности.
В январе этого года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и наложил на него штраф в размере 150 миллионов рублей. Его обвиняли в получении взяток от ряда стройфирм и посредников, действующих от имени представителей похоронного МБУ «Некрополь», в обмен на покровительство и попустительство при предоставлении похоронных услуг. Гуменюк отрицал свою вину, утверждая, что его фальшиво обвинили.
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Они управляли учреждением, которому принадлежал катер Infini 36, на ремонт которого было выделено 9,4 миллиона рублей. Однако, по данным следствия, ремонт не был выполнен, и катер стоимостью 7,8 миллиона рублей был выведен из учреждения. Ущерб, причиненный краевому бюджету, составил 17,2 миллиона рублей. Гуменюка обвиняли по статье 286 частью 1 УК РФ (превышение должностных полномочий), и дело было передано в суд.
В январе этого года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и наложил на него штраф в размере 150 миллионов рублей. Его обвиняли в получении взяток от ряда стройфирм и посредников, действующих от имени представителей похоронного МБУ «Некрополь», в обмен на покровительство и попустительство при предоставлении похоронных услуг. Гуменюк отрицал свою вину, утверждая, что его фальшиво обвинили.
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Артем Кузьмин