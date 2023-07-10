Суд вынес приговор полицейским по делу об убийстве студентки в Кемерово

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В ночь убийства студентки, жильцы общежития обращались в полицию с сообщениями о том, что бывший сожитель избивает девушку. Сотрудники полиции не отреагировали на звонки, во время которых были слышны крики. Не дождавшись сотрудников, соседи сами вскрыли дверь в квартиру, где обнаружили уже мертвую студентку.
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