Суд выписал штраф за неудаление ролика о зацепинге из «Википедии»

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Суд выписал штраф полтора миллиона рублей за неудаление ролика о зацепинге из «Википедии»
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы выписал штраф на 1,5 миллиона рублей фонду Wikimedia за отказ удалить материал о зацепинге из «Википедии», сообщает журналист РИА Новости из зала суда.
Уточняется, что штраф выписан в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей.
Ранее сообщали, что участника украинского нацбатальона «Айдар» Мурыгу* осудили на 16 лет лишения свободы. Фигурант будет прибывать в колонии строго режима, его признали виновным по двум статьям.
Уточняется, что штраф выписан в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей.
Дана Игумнова