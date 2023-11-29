Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

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В прокуратуре сообщили, что уголовное дело в отношении украинской певице будет передано в Басманный суд Москвы. Дело возбуждено по факту публичного распространения заведомо ложной информации о деятельности российской армии.
В апреле 2022 года украинская певица, победительница «Евровидения-2016» попала в список артистов, которым запрещён въезд на территорию России в течение 50 лет.
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