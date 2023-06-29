Суд заочно приговорил экс-главу «Яндекс.Лавки» Красильщика к 8 годам лишения свободы

Фото: iStock/Zolnierek
Суд заочно приговорил к восьми годам колонии экс-главу «Яндекс.Лавки» Красильщика за фейки о ВС РФ
Сообщается, что обвинение бывшему главе сервиса было предъявлено по факту публичного распространения фейков о ВС РФ. При оглашении решения суда, было озвучено, что отбывать наказание Крисильщику предстоит в колонии общего режима.
Читайте также:
Генпрокуратура попросила приговорить экс-главу «Яндекс.Лавки» Красильщика к девяти годам колонии заочно
В Москве заочно арестовали сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина
Мобилизованного приговорили к девяти годам за самовольное оставление части
Анастасия Крестьянова