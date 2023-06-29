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Генпрокуратура

приговорить экс-главу «Яндекс.Лавки» Красильщика к девяти годам колонии заочно



В Москве заочно

сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина



Мобилизованного

к девяти годам за самовольное оставление части

Медиаменеджер и экс-глава сервиса «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик, заочно приговорен к 8 годам колонии, решением Басманного суда Москвы. Об этом пишет агентство ТАСС.Сообщается, что обвинение бывшему главе сервиса было предъявлено по факту публичного распространения фейков о ВС РФ. При оглашении решения суда, было озвучено, что отбывать наказание Крисильщику предстоит в колонии общего режима.