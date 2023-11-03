Суд заочно приговорил издателя «Медиазоны»* Верзилова* к 8,5 годам колонии

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Басманный районный суд Москвы заочно приговорил участника группы Pussy Riot и издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* к восьми с половиной годам колонии общего режима. Он являлся фигурантом уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ.
Как сообщил из зала суда корреспондент РИА Новости, в качестве дополнительного наказания Верзилову* на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Прокуратура запрашивала для обвиняемого девять лет лишения свободы.
Верзилов* был заочно арестован за фейки об армии 27 марта нынешнего года. В настоящее время он скрывается за рубежом. Ранее он был объявлен в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства, которое реального тюремного срока не предполагает.
Верзилов* получил известность как участник арт-группы «Война» и музыкальной группы Pussy Riot.
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Верзилов* был заочно арестован за фейки об армии 27 марта нынешнего года. В настоящее время он скрывается за рубежом. Ранее он был объявлен в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства, которое реального тюремного срока не предполагает.
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Александр Бойцов