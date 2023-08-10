Суд запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»

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Чекман назвал судебное решение беззаконием, в следствие которого, монахи были выселены с территории лавры. Правозащитник указал на ряд процессуальных нарушений суда и заявил, что постановление будет обжаловано. Он также добавил, что решение суда стало самым позорным за всю историю Украины.
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