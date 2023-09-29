Судебные приставы добились закрытия незаконно работавшего гостиничного комплекса в Подмосковье

На этой неделе в нескольких районах Санкт-Петербурга были замечены длинные очереди, выстроившиеся у дверей военкоматов. Болбшую часть ожидающих составляли сотрудники кадровых служб предприятий и организаций, которые пришли передать данные о своих работниках в части воинского учета.