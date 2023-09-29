Судебные приставы добились закрытия незаконно работавшего гостиничного комплекса в Подмосковье

Фото: ГУФССП РФ по МО
Судебные приставы принудили жителя Московской области прекратить незаконную коммерческую деятельность гостиничного клуба, который он организовал на территории садового товарищества. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.
Председатель одного из подмосковных садовых товариществ построил на пяти земельных участках крупный гостиничный клуб. На коммерческой основе он организовывал и проводил там банкеты, свадьбы и корпоративы.
Владельцы других участков товарищества были недовольны таким соседством. Граждане подали в суд иск с требованием устранить нарушения.
Дмитровский городской суд признал деятельность гражданина незаконной и запретил использовать земельный участок не по назначению. Подмосковные приставы возбудили три исполнительных производства. Должниками стали садовое товарищество и предприимчивый председатель.
Судебный пристав-исполнитель ограничил для должника-председателя выезд за пределы России, а также пользовании транспортными средствами, запретил на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом.
Однако деятельность гостиничного клуба продолжалась. Тогда пристав применил к должнику штрафную санкцию в виде исполнительского сбора. Он предупредил его об административной и уголовной ответственности в случае дальнейшего уклонения от исполнения судебного решения.
Все эти меры побудили должника исполнить решение суда. Незаконная коммерческая деятельность предпринимателя и нецелевое использование земельного участка были прекращены.
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«На этом мужчина не остановился: он построил на территории сауну, спа-центр с бассейном и сдавал их в аренду, организовал рыбалку. Вдобавок на территории комплекса он разместил ферму, где содержались козы, свиньи, лошади, куры и другая живность. Выпас животных, как и хранение отходов их жизнедеятельности, осуществлялась также на территории садового товарищества», – говорится в сообщении.
Дмитровский городской суд признал деятельность гражданина незаконной и запретил использовать земельный участок не по назначению. Подмосковные приставы возбудили три исполнительных производства. Должниками стали садовое товарищество и предприимчивый председатель.
Судебный пристав-исполнитель ограничил для должника-председателя выезд за пределы России, а также пользовании транспортными средствами, запретил на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом.
Однако деятельность гостиничного клуба продолжалась. Тогда пристав применил к должнику штрафную санкцию в виде исполнительского сбора. Он предупредил его об административной и уголовной ответственности в случае дальнейшего уклонения от исполнения судебного решения.
Все эти меры побудили должника исполнить решение суда. Незаконная коммерческая деятельность предпринимателя и нецелевое использование земельного участка были прекращены.
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Лора Луганская