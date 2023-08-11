Судебные приставы с начала года выдворили из Подмосковья 1,3 тыс нелегальных мигрантов

Фото: ГУРБ МО
Подмосковные судебные приставы с января по июль принудительно выдворили из России с территории региона 1,3 тыс иностранцев. Такие данные привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«С начала года под контролем приставов в центры временного содержания было направлено 1 390 иностранных граждан. Суд признал их виновными в нарушении правил въезда, пребывания и незаконной трудовой деятельностью. За пределы России выдворено 1300 человек. В центрах, где временно содержатся иностранные граждане, созданы все условия для временного проживания, но самовольно покинуть такое учреждение невозможно», – говорится в сообщении.В управлении напомнили, что за уклонение от выезда за пределы России иностранного гражданина ждёт штраф в размере от 3 до 5 тыс рублей. Затем всё равно последует принудительное выдворение из России.
Читайте также:
Подмосковный омбудсмен Фаевская рассказала о правах и обязанностях мигрантов
В Чехове произошла массовая драка мигрантов, двое убиты
После недельной проверки в Подмосковье из страны выдворят 1,6 тыс нелегальных мигрантов
Лора Луганская